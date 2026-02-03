Asignatura de Iniciación a las matemáticas para la ingeniería

El material en fomato PDF está organizado de acuerdo con los temas en los que se organiza la asignatura. Se dispone de un único archivo con todos los temas y, también, se dispone de varios archivos, uno por tema, de manera que es posible descargar cada uno de los temas por separado. Sea como sea, no existen diferencias entre la unión de todos los temas por separado y el archivo completo con todo el contenido.

El material básico de esta asignatura se halla en formato web y en formato PDF. Es muy recomendable utilizar ambos formatos pues a pesar de que los aspectos teóricos no difieren de un formato a otro, el formato web permite la inclusión de materiales diversos de tipo audiovisual. Además, los ejemplos y ejercicios propuestos pueden ser diferentes entre el material facilitado en un formato u otro.

Recursos para el aprendizaje

El material básico de esta asignatura se halla en formato web y en formato PDF. Es muy recomendable utilizar ambos formatos pues a pesar de que los aspectos teóricos no difieren de un formato a otro, el formato web permite la inclusión de materiales diversos de tipo audiovisual. Además, los ejemplos y ejercicios propuestos pueden ser diferentes entre el material facilitado en un formato u otro.

El material en fomato PDF está organizado de acuerdo con los temas en los que se organiza la asignatura. Se dispone de un único archivo con todos los temas y, también, se dispone de varios archivos, uno por tema, de manera que es posible descargar cada uno de los temas por separado. Sea como sea, no existen diferencias entre la unión de todos los temas por separado y el archivo completo con todo el contenido.

Herramientas de trabajo

Se recomienda el uso de la aplicación CalcMe tanto para realizar cálculos numéricos y algebraicos como para realizar representaciones gráficas de funciones. CalcMe es una aplicación gratuita de Wiris que requiere de un registro mínimo (se puede acceder a través de una cuenta de Google, por lo que se recomienda usar el correo electrónico corporativo de la UOC). Disponéis de una guía de uso de este recurso, en el apartado Recursos de aprendizaje de cada bloque y actividad.