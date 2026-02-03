Asignatura de Iniciación a las matemáticas para la ingeniería

Asignatura Online de Iniciación a las matemáticas para la ingeniería
Presentación
Dominar la matemática es imprescindible, tanto en sus contenidos como en su metodología, para introducirse en cualquier disciplina de carácter científico.
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Por ello, es necesario comprender algunas de las técnicas y conceptos básicos del álgebra lineal y el cálculo (muchas veces, ya tratados en secundaria y bachillerato) antes de afrontar los problemas habituales con que un ingeniero se enfrenta diariamente. La finalidad fundamental de la asignatura consiste, pues, en adquirir la terminología, las técnicas y los conceptos fundamentales del álgebra y el análisis matemático, y en posibilitar el uso práctico de los conceptos matemáticos estudiados.
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