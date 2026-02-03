Assignatura d'Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria

Assignatura Online d'Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria
Presentació
Dominar la matemàtica és imprescindible, tant pel que fa als continguts com a la metodologia, per a introduir-se en qualsevol disciplina de caràcter científic.
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Per això, és necessari comprendre algunes de les tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul (moltes vegades, ja tractats a secundària i batxillerat) abans d'afrontar els problemes habituals amb què un enginyer s'enfronta diàriament. La finalitat fonamental de l'assignatura consisteix, doncs, a adquirir la terminologia, les tècniques i els conceptes fonamentals de l'àlgebra i l'anàlisi matemàtica, i possibilitar l'ús pràctic dels conceptes matemàtics estudiats.
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