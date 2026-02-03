Asignatura de Iniciativa emprendedora

Asignatura Online de Iniciativa emprendedora
Presentación
En las economías actuales, aparecen nuevas oportunidades de negocio para dar respuesta a necesidades hasta ahora inexistentes o insatisfechas, o para mejorar la oferta que ya había.
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En este sentido, la figura del emprendedor deviene un elemento central. Paralelamente, las empresas valoran cada vez más que sus organizaciones tengan una cultura emprendedora y estimulan que sus empleados actúen como emprendedores en la propia organización. Y es que se ha demostrado que existe una relación positiva entre la iniciativa emprendedora y el desarrollo de un país o región: contribuye al crecimiento económico, es una fuente de innovación, favorece la creación de ocupación, es una fuente de cohesión y dinamismo social y se puede aprender, entre otras características.
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