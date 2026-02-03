Assignatura d'Iniciativa emprenedora

Assignatura Online d'Iniciativa emprenedora
Presentació
En les economies actuals, apareixen noves oportunitats de negoci per a donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes, o bé per a millorar l'oferta que ja hi havia. En aquest sentit, la figura de l'emprenedor esdevé un element central.
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Paral·lelament, les empreses valoren cada vegada més que les seves organitzacions tinguin una cultura emprenedora i estimulen que els seus empleats actuïn com a emprenedors en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que hi ha una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió: contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació, és una font de cohesió i dinamisme social i es pot aprendre, entre altres característiques.
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