Asignatura de Inteligencia artificial

Asignatura Online de Inteligencia artificial
Presentación
La inteligencia artificial cubre los aspectos relacionados con la extracción de características, los modelos de aprendizaje automático (supervisado y no supervisado) sobre un conjunto de datos, y los sistemas basados en agentes.
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El aprendizaje computacional es una de las áreas en que más investigación avanzada se lleva a cabo en los últimos años y permite aplicaciones como, por ejemplo, la conducción automática de vehículos, el diagnóstico automático de enfermedades, el reconocimiento de caras y objetos genéricos, el estudio de grandes volúmenes de datos y redes sociales, y las aplicaciones a la bioinformática o estudio del genoma. Esta asignatura da una visión general de esta disciplina, se presentan los métodos y las técnicas básicos y se describen algunos ejemplos de aplicación. Se aprende cómo se formaliza un problema para aplicar los llamados métodos de búsqueda y encontrar una solución, y se describen algunos de los métodos de búsqueda. También se estudian algunos mecanismos para la representación del conocimiento, necesarios para incorporar a un sistema el conocimiento sobre el entorno de aplicación.
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