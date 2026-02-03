Asignatura de Inteligencia artificial

El aprendizaje computacional es una de las áreas en que más investigación avanzada se lleva a cabo en los últimos años y permite aplicaciones como, por ejemplo, la conducción automática de vehículos, el diagnóstico automático de enfermedades, el reconocimiento de caras y objetos genéricos, el estudio de grandes volúmenes de datos y redes sociales, y las aplicaciones a la bioinformática o estudio del genoma. Esta asignatura da una visión general de esta disciplina, se presentan los métodos y las técnicas básicos y se describen algunos ejemplos de aplicación. Se aprende cómo se formaliza un problema para aplicar los llamados métodos de búsqueda y encontrar una solución, y se describen algunos de los métodos de búsqueda. También se estudian algunos mecanismos para la representación del conocimiento, necesarios para incorporar a un sistema el conocimiento sobre el entorno de aplicación.