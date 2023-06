Assignatura d'Intel·ligència artificial

L'aprenentatge computacional és una de les àrees en què més recerca avançada es du a terme en els darrers anys i permet aplicacions com ara la conducció automàtica de vehicles, el diagnòstic automàtic de malalties, el reconeixement de cares i objectes genèrics, l'estudi de grans volums de dades i xarxes socials, i les aplicacions a la bioinformàtica o estudi del genoma. Aquesta assignatura dóna una visió general d'aquesta disciplina, se'n presenten els mètodes i les tècniques bàsics i se'n descriuen alguns exemples d'aplicació. S'aprèn com es formalitza un problema per a aplicar-hi els anomenats mètodes de cerca i trobar-hi una solució, i es descriuen alguns d'aquests mètodes de cerca. També s'estudien alguns mecanismes per a la representació del coneixement, necessaris per a incorporar a un sistema el coneixement sobre l'entorn d'aplicació.