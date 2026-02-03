Asignatura de Interacción persona ordenador

Asignatura Online de Interacción persona ordenador
Presentación
Con la democratización de la tecnología en general y de la informática en particular, se ha hecho patente la necesidad de tener en cuenta lo que podemos denominar factores humanos a la hora de diseñar y construir los sistemas.
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Hoy en día, no basta con que los sistemas y productos interactivos ejecuten las tareas para los cuales han sido diseñados, sino que también deben ser sencillos, intuitivos y fáciles de utilizar por parte de los usuarios a quienes van dirigidos... Y es en este contexto donde aparece el estudio de la interacción persona-ordenador (IPO), también llamada interacción humana con los ordenadores (IHO). La IPO constituye un área de conocimiento multidisciplinar, dado que se alimenta de ámbitos a priori tan distantes como por ejemplo la informática o la psicología (pasando por el diseño gráfico o la ingeniería, entre otros). Para el profesional de la informática, la IPO presenta dos grandes retos: cómo incorporarla dentro del ciclo de vida de las aplicaciones y cómo diseñar correctamente las interfaces; en definitiva, diseñar y construir sistemas interactivos que tienen en cuenta a los usuarios.
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