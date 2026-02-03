Assignatura d'Interacció persona ordinador

Assignatura Online d'Interacció persona ordinador
Presentació
Amb la democratització de la tecnologia en general i de la informàtica en particular, s'ha palesat la necessitat de tenir en compte el que podem anomenar factors humans a l'hora de dissenyar i construir els sistemes.
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Avui en dia, no n'hi ha prou que els sistemes i els productes interactius executin les tasques per als quals han estat dissenyats, sinó que també han de ser senzills, intuïtius i fàcils d'utilitzar pels usuaris a qui van dirigits... i és en aquest context que apareix l'estudi de la interacció persona-ordinador (IPO), també anomenada interacció humana amb els ordinadors (IHO). L'IPO constitueix una àrea de coneixement multidisciplinària, atès que s'alimenta d'àmbits a priori tan distants com ara la informàtica o la psicologia (passant pel disseny gràfic o l'enginyeria, entre d'altres). Per al professional de la informàtica, l'IPO presenta dos grans reptes: com incorporar-la dins el cicle de vida de les aplicacions i com dissenyar correctament les interfícies; en definitiva, dissenyar i construir sistemes interactius que tenen en compte els usuaris.
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