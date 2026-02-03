Asignatura de Introducción a la contabilidad

Asignatura Online de Introducción a la contabilidad
Presentación
Para tomar una decisión es necesario disponer de información adecuada. En este sentido, la contabilidad deviene una herramienta capital para la gestión empresarial.
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Esta asignatura pretende, en primer lugar, familiarizarnos con los conceptos y la terminología del ámbito de la contabilidad y, en segundo lugar, saber elaborar un ciclo contable completo. Esta fijación de conceptos es, por supuesto, importante para aquellos que no han tenido contacto con materias contables, pero también es fundamental para aquellos que, en su actividad laboral o profesional, utilizan muchos de los términos e ideas que vamos a exponer. Para ellos, conocer el significado exacto de los conceptos y sistematizar sus conocimientos les aportará un valor añadido.
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