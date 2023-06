Assignatura d'Introducció a la comptabilitat

Aquesta assignatura pretén, en primer lloc, familiaritzar-nos amb els conceptes i la terminologia de l'àmbit de la comptabilitat i, en segon lloc, saber elaborar un cicle comptable complet. Aquesta fixació de conceptes és, per descomptat, important per a aquells que no han tingut contacte amb matèries comptables, però també és fonamental per a aquells qui, en la seva activitat laboral o professional, utilitzen molts dels termes i de les idees que s'hi exposaran. Per a ells, conèixer el significat exacte dels conceptes i sistematitzar-ne els coneixements els aportarà un valor afegit.