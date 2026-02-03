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Asignatura Online de Introducción al derecho de la Unión Europea

Presentación

La Unión Europea (UE) influye cada vez más en nuestro entorno político, económico y social. Conocer su estructura y su funcionamiento se convierte en un instrumento necesario para desarrollar las diferentes actividades profesionales, así como para comprender y asimilar mejor la extensa y compleja información que nos llega de las instituciones europeas.
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El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación que permita entender qué es y qué hace la UE, cómo se organiza y hacia dónde avanza el proceso de integración europea. El programa cubre los aspectos más importantes de la estructura institucional, jurídica y financiera de la Unión, así como las fuentes de su ordenamiento jurídico y el funcionamiento de su sistema judicial. Además resulta imprescindible para situar y entender aspectos tanto globales como específicos del ordenamiento jurídico español y de la política exterior de España.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 297 €

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Asignatura de Introducción al derecho de la Unión Europea

Contenidos

Contenidos

  • ¿Qué es la Unión Europea?
  • Breve historia de la Unión Europea
  • Miembros, ampliación y retirada
  • Competencias de la Unión Europea
  • Cooperación reforzada
  • Ciudadanía europea y derechos fundamentales de la Unión Europea
  • Modelo organizativo de la Unión Europea
  • Comisión europea
  • Consejo Europeo y Consejo
  • Parlamento Europeo
  • Tribunal de Justicia
  • Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo
  • Otros órganos de la Unión Europea
  • Presupuesto de la Unión Europea
  • Procedimientos legislativos
  • Fuentes del derecho de la Unión Europea (I): tratados
  • Fuentes del derecho de la Unión Europea (II): derecho derivado
  • Fuentes del derecho de la Unión Europea (III): otras normas
  • Relaciones entre el derecho de la Unión Europea y los derechos nacionales
  • Tutela judicial (I): competencia contenciosa
  • Tutela judicial (II): recurso de casación. Competencia consultiva, prejudicial y arbitral

Contenidos


  • ¿Qué es la Unión Europea?
  • Breve historia de la Unión Europea
  • Miembros, ampliación y retirada
  • Competencias de la Unión Europea
  • Cooperación reforzada
  • Ciudadanía europea y derechos fundamentales de la Unión Europea
  • Modelo organizativo de la Unión Europea
  • Comisión europea
  • Consejo Europeo y Consejo
  • Parlamento Europeo
  • Tribunal de Justicia
  • Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo
  • Otros órganos de la Unión Europea
  • Presupuesto de la Unión Europea
  • Procedimientos legislativos
  • Fuentes del derecho de la Unión Europea (I): tratados
  • Fuentes del derecho de la Unión Europea (II): derecho derivado
  • Fuentes del derecho de la Unión Europea (III): otras normas
  • Relaciones entre el derecho de la Unión Europea y los derechos nacionales
  • Tutela judicial (I): competencia contenciosa
  • Tutela judicial (II): recurso de casación. Competencia consultiva, prejudicial y arbitral
  • Vías no jurisdiccionales de tutela de los derechos de los particulares
  • Espacio de libertad, seguridad y justicia
  • Relaciones exteriores de la Unión Europea
  • Política de medio ambiente

Objetivos y competencias

Los objetivos de esta asignatura son:

  1. Situar histórica y políticamente la creación de las Comunidades Europeas y el nacimiento posterior de la Unión Europea: aunque a menudo se confunden, ambos conceptos no son sinónimos y una correcta distinción de estos es fundamental.
  2. Delimitar los objetivos y las finalidades de las Comunidades Europeas y de la Unión, distinguiéndolos de los objetivos de los Estados miembros.
  3. Conocer las instituciones y los órganos de la UE con respecto a su composición, funciones e instrumentos de trabajo.
  4. Entender quién y cómo se adoptan los actos jurídicos de la UE y de qué manera se produce la inserción de estos actos en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros.
  5. Adquirir los conocimientos sobre quiénes participan en la aplicación del derecho de la UE y cuáles son los órganos judiciales que garantizan su cumplimiento.
  6. Conocer el contenido de las grandes líneas de la reforma actual, después del fracaso de la Constitución Europea de 29 de octubre del 2004, establecidas por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre del 2007.

Objetivos y competencias


Los objetivos de esta asignatura son:

  1. Situar histórica y políticamente la creación de las Comunidades Europeas y el nacimiento posterior de la Unión Europea: aunque a menudo se confunden, ambos conceptos no son sinónimos y una correcta distinción de estos es fundamental.
  2. Delimitar los objetivos y las finalidades de las Comunidades Europeas y de la Unión, distinguiéndolos de los objetivos de los Estados miembros.
  3. Conocer las instituciones y los órganos de la UE con respecto a su composición, funciones e instrumentos de trabajo.
  4. Entender quién y cómo se adoptan los actos jurídicos de la UE y de qué manera se produce la inserción de estos actos en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros.
  5. Adquirir los conocimientos sobre quiénes participan en la aplicación del derecho de la UE y cuáles son los órganos judiciales que garantizan su cumplimiento.
  6. Conocer el contenido de las grandes líneas de la reforma actual, después del fracaso de la Constitución Europea de 29 de octubre del 2004, establecidas por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre del 2007.
  7. Adquirir conocimientos básicos de algunas de las políticas europeas más importantes.

Las competencias de esta asignatura son:

  1. Conocimiento de los principios jurídicos, así como las instituciones jurídicas del Derecho de la Unión Europea.
  2. Capacidad de interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como herramienta de análisis.
  3. Capacidad de aplicación de los principios del derecho y la normativa jurídica de la UE a supuestos de hecho.
  4. Capacidad de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de acuerdo con los valores éticos.
  5. Capacidad de desarrollar un discurso jurídico correctamente estructurado, tanto en forma oral como escrita.
  6. Capacidad de elaborar un análisis crítico del ordenamiento jurídico de la UE.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Introducción al derecho de la Unión Europea

Profesorado

Asignatura de Introducción al derecho de la Unión Europea

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para el seguimiento de esta asignatura, es recomendable tener conocimientos básicos del sistema constitucional español y de derecho internacional público.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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Asignatura de Introducción al derecho de la Unión Europea

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
297 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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