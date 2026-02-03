Asignatura de Introducción al derecho de la Unión Europea

Asignatura Online de Introducción al derecho de la Unión Europea
Presentación
La Unión Europea (UE) influye cada vez más en nuestro entorno político, económico y social. Conocer su estructura y su funcionamiento se convierte en un instrumento necesario para desarrollar las diferentes actividades profesionales, así como para comprender y asimilar mejor la extensa y compleja información que nos llega de las instituciones europeas.
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El objetivo de esta asignatura es proporcionar una formación que permita entender qué es y qué hace la UE, cómo se organiza y hacia dónde avanza el proceso de integración europea. El programa cubre los aspectos más importantes de la estructura institucional, jurídica y financiera de la Unión, así como las fuentes de su ordenamiento jurídico y el funcionamiento de su sistema judicial. Además resulta imprescindible para situar y entender aspectos tanto globales como específicos del ordenamiento jurídico español y de la política exterior de España.
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