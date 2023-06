Assignatura d'Introducció al dret de la Unió Europea

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació horitzontal sobre la Unió Europea, posant l'accent en aquells temes clau que permetin entendre què és i què fa la UE, com s'organitza i cap a on avança el procés d'integració europea. El programa pretén cobrir els aspectes més importants de l'estructura institucional, jurídica i financera de la Unió, així com les fonts del seu ordenament jurídic i el funcionament del seu sistema judicial. L'enfocament, per tant, és general i institucional. Estem davant d'una assignatura que podríem qualificar d'impacte horitzontal, és a dir, que resulta imprescindible per situar i entendre tant aspectes globals com específics de l'ordenament jurídic espanyol, de la política exterior d'Espanya i fins i tot de les relacions entre l'Estat central i les comunitats autònomes.