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Assignatura Online d'Introducció al dret de la Unió Europea

Presentació

La Unió Europea (UE) influeix cada vegada més en el nostre entorn polític, econòmic i social. El coneixement de la seva estructura i el seu funcionament s'està convertint en un instrument necessari, tant per a desenvolupar les diferents activitats professionals, com per a comprendre i assimilar millor l'extensa, i sovint complexa, informació que ens arriba de les institucions europees.
Matrícula oberta: últims dies!

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Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar una formació horitzontal sobre la Unió Europea, posant l'accent en aquells temes clau que permetin entendre què és i què fa la UE, com s'organitza i cap a on avança el procés d'integració europea. El programa pretén cobrir els aspectes més importants de l'estructura institucional, jurídica i financera de la Unió, així com les fonts del seu ordenament jurídic i el funcionament del seu sistema judicial. L'enfocament, per tant, és general i institucional. Estem davant d'una assignatura que podríem qualificar d'impacte horitzontal, és a dir, que resulta imprescindible per situar i entendre tant aspectes globals com específics de l'ordenament jurídic espanyol, de la política exterior d'Espanya i fins i tot de les relacions entre l'Estat central i les comunitats autònomes.

  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 297 €

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Assignatura d'Introducció al dret de la Unió Europea

Continguts

Continguts

Els continguts s'estructuren en un total de quatre Unitats, cada una d'elles subdividides en diferents mòduls:

Unitat 1: Configuració de la Unió Europea.

Mòdul 1: ¿Què es la Unió Europea?
Mòdul 2: Breu història de la Unió Europea.
Mòdul 3: Membres, ampliació i retirada.
Mòdul 4: Competències.
Mòdul 5: Cooperació reforçada.
Mòdul 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió.

Unitat 2: Estructura orgànica i financera de la Unió Europea.

Mòdul 7:Model organitzatiu.
Mòdul 8: Comissió europea.
Mòdul 9: Consell Europeu i Consell.
Mòdul 10: Parlament Europeu.
Mòdul 11: Tribunal de Justícia.
Mòdul 12: Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu.
Mòdul 13: Altres òrgans de la Unió.
Mòdul 14: Pressupost.

Unitat 3: Els procediments legislatius, les fonts del dret i la tutela judicial de la UE.

Mòdul 15, en paper:

Continguts


Els continguts s'estructuren en un total de quatre Unitats, cada una d'elles subdividides en diferents mòduls:

Unitat 1: Configuració de la Unió Europea.

Mòdul 1: ¿Què es la Unió Europea?
Mòdul 2: Breu història de la Unió Europea.
Mòdul 3: Membres, ampliació i retirada.
Mòdul 4: Competències.
Mòdul 5: Cooperació reforçada.
Mòdul 6: Ciutadania europea i drets fonamentals de la Unió.

Unitat 2: Estructura orgànica i financera de la Unió Europea.

Mòdul 7:Model organitzatiu.
Mòdul 8: Comissió europea.
Mòdul 9: Consell Europeu i Consell.
Mòdul 10: Parlament Europeu.
Mòdul 11: Tribunal de Justícia.
Mòdul 12: Tribunal de Comptes i Banc Central Europeu.
Mòdul 13: Altres òrgans de la Unió.
Mòdul 14: Pressupost.

Unitat 3: Els procediments legislatius, les fonts del dret i la tutela judicial de la UE.

Mòdul 15, en paper: Procediments legislatius.
Mòdul 16, en paper: Fonts del dret de la Unió Europea (I): tractats.
Mòdul 17, en paper: Fonts del dret de la Unió Europea (II): dret derivat.
Mòdul 18, en paper: Fonts del dret de la Unió Europea (III): altres normes.
Mòdul 19, en paper: Relacions entre el dret de la UE i els drets nacionals.
Mòdul 20, en paper: Tutela judicial (I): competència contenciosa.
Mòdul 21, en paper:Tutela judicial (II): recurs de cassació.Competència consultiva, prejudicial i arbitral.
Mòdul 22, en paper: Vies no jurisdiccionals de tutela dels drets dels particulars.

Unitat 4: Polítiques europees: l'espai de seguretat, llibertat i justícia, les relacions exteriors i la política de medi ambient de la UE.

Mòdul 23, en paper: Espai de llibertat, Seguretat i Justícia.
Mòdul 24, en paper: Relacions Exteriors de la UE.
Mòdul 25, en paper: Política de Medi ambient.

Aquestes unitats intenten respondre a les següents qüestions:

  1. Per què es crearen les Comunitats Europees i per què sota la forma jurídica d'organitzacions internacionals? Què és la Unió Europea?
  2. Quins són els objectius que han d'assolir i de quines competències disposen per fer-ho?
  3. Quin sistema institucional i orgànic es preveu per assolir els objectius i exercir les competències?
  4. Quins són els actes jurídics sorgits d'aquestes institucions?
  5. Com s'articulen les relacions entre aquest ordenament jurídic de la UE i els ordenaments jurídics estatals (p.e., a nivell de jerarquia)?
  6. Qui aplica el dret de la UE: els òrgans dels Estats membres o només les institucions europees?
  7. Qui garanteix judicialment el compliment del dret comunitari: el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) o també els jutges interns?
  8. Quines són algunes de les polítiques europees principals, i a través de quines bases jurídiques s'han creat?

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

  1. Situar històricament i políticament la creació de les Comunitats Europees i el naixement posterior de la Unió Europea. Tot i que sovint es confonen, aquests dos conceptes no són sinònims i saber-los distingir és fonamental.
  2. Delimitar els objectius i finalitats de les Comunitats Europees i de la Unió, distingint-los dels objectius dels estats membres.
  3. Conèixer les institucions i els òrgans comunitaris pel que fa a la composició, les funcions i els instruments de treball.
  4. Entendre qui adopta i com els actes jurídics comunitaris i de quina manera es produeix la inserció d'aquests actes en els ordenaments jurídics interns dels estats.
  5. Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el compliment.
  6. Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual després del fracàs de la Constitució Europea del 29 d'octubre de 2004 establertes en el Tractat de Lisboa del 13 de desembre de 2007.

Objectius i competències


Els objectius de l'assignatura són:

  1. Situar històricament i políticament la creació de les Comunitats Europees i el naixement posterior de la Unió Europea. Tot i que sovint es confonen, aquests dos conceptes no són sinònims i saber-los distingir és fonamental.
  2. Delimitar els objectius i finalitats de les Comunitats Europees i de la Unió, distingint-los dels objectius dels estats membres.
  3. Conèixer les institucions i els òrgans comunitaris pel que fa a la composició, les funcions i els instruments de treball.
  4. Entendre qui adopta i com els actes jurídics comunitaris i de quina manera es produeix la inserció d'aquests actes en els ordenaments jurídics interns dels estats.
  5. Adquirir els coneixements sobre qui participa en l'aplicació del dret de la UE i quins són els òrgans judicials que en garanteixen el compliment.
  6. Conèixer el contingut de les grans línies de reforma actual després del fracàs de la Constitució Europea del 29 d'octubre de 2004 establertes en el Tractat de Lisboa del 13 de desembre de 2007.
  7. Adquirir coneixements bàsics d'algunes de les polítiques europees més importants.

Les competències de l'assignatura són:

  1. Identificació dels principis jurídics i les institucions jurídiques del dret de la Unió Europea.
  2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eines d'anàlisi.
  3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica de la UE als supòsits de fet.
  4. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
  5. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant oral com escrit.
  6. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic de la UE.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'Introducció al dret de la Unió Europea

Professorat

Assignatura d'Introducció al dret de la Unió Europea

Requisits d'accés

Requisits previs

És recomanable haver cursat les assignatures "Sistema constitucional espanyol" i "Dret Internacional Públic"

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'Introducció al dret de la Unió Europea

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
297 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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