Asignatura de Introducción a la economía

¿Cómo funcionan los mercados de productos y de factores? ¿Qué hay detrás del comportamiento y de las decisiones que toman los agentes económicos? Estas son dos de las principales preguntas que tiene que afrontar un estudiante que trata de entender cómo funciona la economía actual. El estudio de estos aspectos se lleva a cabo en la rama de la teoría económica llamada microeconomía.

Por otra parte, el comportamiento conjunto de los agentes se estudia en la macroeconomía, la cual permite ver la economía de forma agregada, tratando de conceptos tan importantes como el producto interior bruto (PIB), el paro o la inflación.