Assignatura d'Introducció a l'economia

Assignatura Online d'Introducció a l'economia
Presentació
Comprendre els motius que expliquen l'evolució d'una economia i el comportament dels seus agents és un element important en l'aprenentatge d'un estudiant de titulacions referides a l'àmbit de coneixement de les ciències socials.
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Com funcionen els mercats de productes i de factors? Què hi ha darrere del comportament i de les decisions que prenen els agents econòmics? Aquestes són dues de les principals preguntes que ha d'afrontar un estudiant que mira d'entendre com funciona l'economia actual. L'estudi d'aquests aspectes es porta a terme en la branca de la teoria econòmica anomenada microeconomia.
D'altra banda, el comportament conjunt dels agents s'estudia en el marc de la macroeconomia, la qual permet veure l'economia d'una manera agregada, tractant de conceptes tan importants com el producte interior brut (PIB), l'atur o la inflació.
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