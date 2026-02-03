Asignatura de Introducción a la empresa

Asignatura Online de Introducción a la empresa
Presentación
Esta asignatura constituye una primera toma de contacto con el mundo de las organizaciones. Comienza ofreciendo una visión general de los conceptos fundamentales de la economía de la empresa, y a continuación se centra en los procesos de dirección y administración de empresas y en las actividades empresariales de valor: el sistema humano, financiero, de operaciones y de marketing.
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El enfoque de esta asignatura está basado en la concepción de la empresa como un sistema sociotécnico abierto, para facilitar la comprensión de la complejidad inherente a los procesos de organización y administración de sus actividades. Con este objetivo, la asignatura tiene una estructura modular que integra conocimientos teóricos y prácticos.
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