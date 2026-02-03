Assignatura d'Introducció a l'empresa

Assignatura Online d'Introducció a l'empresa
Presentació
Aquesta assignatura constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions.
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Comença oferint una visió general dels conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa, i a continuació se centra en els processos de direcció i administració d'empreses i en les activitats empresarials de valor: el sistema humà, financer, d'operacions i de màrqueting. L'enfocament d'aquesta assignatura està basat en la concepció de l'empresa com un sistema sociotècnic obert, per tal de facilitar la comprensió de la complexitat inherent als processos d'organització i administració de les seves activitats. Amb aquest objectiu, l'assignatura té una estructura modular que integra coneixements teòrics i pràctics.
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