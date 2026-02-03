Asignatura de Introducción al espacio turístico

1.2 El papel de la distancia y la accesibilidad en la génesis de los lugares turísticos

1.1 La emergencia y la construcción de lugares turísticos. Elementos de localización y atracción

1) La anatomía de los lugares turísticos. ¿Cómo se convierten los lugares en turísticos?

2.4 La satisfacción de las expectativas de los lugares

2.3 Los cambios en los medios de consumo

2.2 El descubrimiento del otro

2.1 Sueños de turista. Motivación y experiencia vivida

2) El oficio de turista. El significado de hacer turismo

1.4 El turismo y las barreras a su despliegue global

1.3 ¿Hacia la globalización del turismo?

1.2 ¿De dónde proceden los turistas y hacia dónde se dirigen?

1.1 Los requisitos de la movilidad turística

1) El turista que viaja. Los desplazamientos y la condición de movilidad del turista

Contenidos

Módulo 1. Los turistas

1) El turista que viaja. Los desplazamientos y la condición de movilidad del turista

1.1 Los requisitos de la movilidad turística

1.2 ¿De dónde proceden los turistas y hacia dónde se dirigen?

1.3 ¿Hacia la globalización del turismo?

1.4 El turismo y las barreras a su despliegue global

2) El oficio de turista. El significado de hacer turismo

2.1 Sueños de turista. Motivación y experiencia vivida

2.2 El descubrimiento del otro

2.3 Los cambios en los medios de consumo

2.4 La satisfacción de las expectativas de los lugares



Módulo 2. Los lugares turísticos

1) La anatomía de los lugares turísticos. ¿Cómo se convierten los lugares en turísticos?

1.1 La emergencia y la construcción de lugares turísticos. Elementos de localización y atracción

1.2 El papel de la distancia y la accesibilidad en la génesis de los lugares turísticos

1.3 Los lugares turísticos como espacios dinámicos

2) La apariencia de los lugares turísticos

2.1 Las formas de los lugares turísticos

2.2 El alcance y las características de la condición turística de los lugares

2.3 La percepción de los lugares como espacios turísticos

3) El simbolismo de los lugares turísticos

3.1 La transformación de las estructuras de los lugares turísticos. La difícil dialéctica entre lo preexistente y lo nuevo: ¿integración, coexistencia o sustitución?

3.2 La influencia de los lugares turísticos sobre el resto del territorio

4) La invención de nuevos lugares turísticos

4.1 ¿Destinos nuevos para nuevas experiencias?

4.2 Destinos que nacen y renacen. La reinvención del turismo en los destinos maduros

4.3 Turismo y desarrollo en destinos emergentes. Cuando solo queda la opción del turismo