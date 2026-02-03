Asignatura de Introducción al espacio turístico

Asignatura Online de Introducción al espacio turístico
Presentación
El turismo es una industria cada vez más importante en las actividades económicas actuales, tanto en las economías industrializadas (donde se ha ido consolidando una demanda que incluye casi toda la población) como en las economías menos desarrolladas (donde el turismo es percibido como una posible fuente de crecimiento endógeno sostenible).
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El turismo es una actividad de naturaleza multidisciplinar y transversal. Como tal, una de las aproximaciones de la actividad turística está basada en el estudio de la geografía del turismo: el territorio como recurso turístico, que afecta e incide en la oferta y la demanda de la mencionada actividad.
Esta nueva asignatura quiere incidir en este ámbito de conocimiento. Las asignaturas de este ámbito se complementan con las materias desde la perspectiva de la economía, la empresa, la sostenibilidad y la vertiente social que tiene la actividad turística. En esta asignatura introductoria, se proponen los aspectos fundamentales para la formación del estudiante en el grado en Turismo. Específicamente, se analizan conceptos básicos que tienen que permitir introducirse en el ámbito de conocimiento de la geografía del turismo y situar el estudio del Turismo a partir del entorno geográfico y de la comprensión de los diferentes recursos del territorio.
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