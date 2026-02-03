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Asignatura Online de Introducción al espacio turístico

Presentación

El turismo es una industria cada vez más importante en las actividades económicas actuales, tanto en las economías industrializadas (donde se ha ido consolidando una demanda que incluye casi toda la población) como en las economías menos desarrolladas (donde el turismo es percibido como una posible fuente de crecimiento endógeno sostenible).
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El turismo es una actividad de naturaleza multidisciplinar y transversal. Como tal, una de las aproximaciones de la actividad turística está basada en el estudio de la geografía del turismo: el territorio como recurso turístico, que afecta e incide en la oferta y la demanda de la mencionada actividad.

Esta nueva asignatura quiere incidir en este ámbito de conocimiento. Las asignaturas de este ámbito se complementan con las materias desde la perspectiva de la economía, la empresa, la sostenibilidad y la vertiente social que tiene la actividad turística. En esta asignatura introductoria, se proponen los aspectos fundamentales para la formación del estudiante en el grado en Turismo. Específicamente, se analizan conceptos básicos que tienen que permitir introducirse en el ámbito de conocimiento de la geografía del turismo y situar el estudio del Turismo a partir del entorno geográfico y de la comprensión de los diferentes recursos del territorio.
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    23 sept 2026

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  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Introducción al espacio turístico

Contenidos

Contenidos

Módulo 1. Los turistas

1) El turista que viaja. Los desplazamientos y la condición de movilidad del turista

1.1 Los requisitos de la movilidad turística

1.2 ¿De dónde proceden los turistas y hacia dónde se dirigen?

1.3 ¿Hacia la globalización del turismo?

1.4 El turismo y las barreras a su despliegue global

2) El oficio de turista. El significado de hacer turismo

2.1 Sueños de turista. Motivación y experiencia vivida

2.2 El descubrimiento del otro

2.3 Los cambios en los medios de consumo

2.4 La satisfacción de las expectativas de los lugares


Módulo 2. Los lugares turísticos

1) La anatomía de los lugares turísticos. ¿Cómo se convierten los lugares en turísticos?

1.1 La emergencia y la construcción de lugares turísticos. Elementos de localización y atracción

1.2 El papel de la distancia y la accesibilidad en la génesis de los lugares turísticos

1.

Contenidos


Módulo 1. Los turistas

1) El turista que viaja. Los desplazamientos y la condición de movilidad del turista

1.1 Los requisitos de la movilidad turística

1.2 ¿De dónde proceden los turistas y hacia dónde se dirigen?

1.3 ¿Hacia la globalización del turismo?

1.4 El turismo y las barreras a su despliegue global

2) El oficio de turista. El significado de hacer turismo

2.1 Sueños de turista. Motivación y experiencia vivida

2.2 El descubrimiento del otro

2.3 Los cambios en los medios de consumo

2.4 La satisfacción de las expectativas de los lugares


Módulo 2. Los lugares turísticos

1) La anatomía de los lugares turísticos. ¿Cómo se convierten los lugares en turísticos?

1.1 La emergencia y la construcción de lugares turísticos. Elementos de localización y atracción

1.2 El papel de la distancia y la accesibilidad en la génesis de los lugares turísticos

1.3 Los lugares turísticos como espacios dinámicos

2) La apariencia de los lugares turísticos

2.1 Las formas de los lugares turísticos

2.2 El alcance y las características de la condición turística de los lugares

2.3 La percepción de los lugares como espacios turísticos

3) El simbolismo de los lugares turísticos

3.1 La transformación de las estructuras de los lugares turísticos. La difícil dialéctica entre lo preexistente y lo nuevo: ¿integración, coexistencia o sustitución?

3.2 La influencia de los lugares turísticos sobre el resto del territorio

4) La invención de nuevos lugares turísticos

4.1 ¿Destinos nuevos para nuevas experiencias?

4.2 Destinos que nacen y renacen. La reinvención del turismo en los destinos maduros

4.3 Turismo y desarrollo en destinos emergentes. Cuando solo queda la opción del turismo

Objetivos y competencias

Competencias de la asignatura:

Competencias transversales

  1. Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.
  2. Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.

Competencias específicas

  1. Capacidad para reconocer los principios del turismo e identificar su dimensión espacial, social, cultural y económica.
  2. Capacidad para conocer el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sectores empresariales.
  3. Capacidad para diseñar y planificar de forma eficiente estrategias sobre los espacios y destinos turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.

 

Objetivos de la asignatura

  • Profundizar en las relaciones espaciales del turismo.
  • Conocer los aspectos psicosociológicos básicos del comportamiento de la demanda.

Objetivos y competencias


Competencias de la asignatura:

Competencias transversales

  1. Capacidad para analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera óptima.
  2. Capacidad para el análisis crítico y la síntesis.

Competencias específicas

  1. Capacidad para reconocer los principios del turismo e identificar su dimensión espacial, social, cultural y económica.
  2. Capacidad para conocer el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sectores empresariales.
  3. Capacidad para diseñar y planificar de forma eficiente estrategias sobre los espacios y destinos turísticos de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.

 

Objetivos de la asignatura

  • Profundizar en las relaciones espaciales del turismo.
  • Conocer los aspectos psicosociológicos básicos del comportamiento de la demanda.
  • Entender el destino turístico desde un punto de vista sistémico.
  • Analizar los principales conflictos e impactos de las prácticas turísticas sobre los destinos.
  • Conocer los mecanismos de construcción y reconstrucción de los espacios turísticos.

Objetivos del módulo 1

  • Entender los factores básicos que caracterizan la demanda turística en términos de motivaciones, experiencia y autenticidad.
  • Situar la distribución en el espacio de los flujos turísticos, tanto en el origen como el destino, a escala internacional.
  • Analizar la naturaleza de las imágenes turísticas y su vinculación con el proceso turístico y el resto de los elementos geográficos.
  • Analizar el papel del turismo en la internacionalización de la economía.
  • Comprender los factores que impulsan u obstaculizan el turismo en un contexto de globalización.

Objetivos del módulo 2

  • Conocer los principales elementos que integran el espacio turístico y los procesos dinámicos de este espacio.
  • Conocer las características de las diferentes formas, productos y modalidades turísticas existentes.
  • Clasificar la variedad de espacios turísticos mediante el uso de las tipologías y compararlos entre sí.
  • Exponer los modelos interpretativos más conocidos del turismo y la adaptación de los mismos a las modalidades turísticas.
  • Determinar los factores espaciales (físicos, culturales y tecnológicos) que influyen en la localización de la actividad turística.
  • Presentar los factores geográficos que condicionan el cambio en el modelo turístico tradicional, en el contexto de una sociedad postindustrial.
  • Comprender la construcción social del espacio, en el caso del desarrollo turístico, a través del estudio de los sistemas territoriales.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Introducción al espacio turístico

Profesorado

Asignatura de Introducción al espacio turístico

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla, no hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

La asignatura tiene un enfoque y unos contenidos introductorios a la geografía del turismo.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de Introducción al espacio turístico

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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89 % de estudiantes que estudian y trabajan

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Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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