Assignatura d'Introducció a l'espai turístic

Assignatura Online d'Introducció a l'espai turístic
Presentació
El turisme és una indústria cada cop més important en les activitats econòmiques actuals, tant en les economies industrialitzades (on s'ha anat consolidant una demanda que inclou gairebé tota la població) com en les economies menys desenvolupades (on el turisme és percebut com una possible font de creixement endogen sostenible).
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El turisme és una activitat de naturalesa multidisciplinar i transversal. Com a tal, una de les aproximacions de l'activitat turística està basada en l'estudi de la geografia del turisme: el territori com a recurs turístic, que afecta i incideix en l'oferta i la demanda de l'esmentada activitat.
Aquesta nova assignatura vol incidir en aquest àmbit de coneixement. Les assignatures d'aquest àmbit es complementen amb les matèries des de la perspectiva de l'economia, l'empresa, la sostenibilitat i la vessant social que té l'activitat turística. En aquesta assignatura introductòria es proposen els aspectes fonamentals per a la formació de l'estudiant en el grau en Turisme. Específicament, s'analitzen conceptes bàsics que han de permetre introduir-se en l'àmbit de coneixement de la geografia del turisme i situar l'estudi del Turisme a partir de l'entorn geogràfic i de la comprensió dels diferents recursos del territori.
Aquesta nova assignatura vol incidir en aquest àmbit de coneixement. Les assignatures d'aquest àmbit es complementen amb les matèries des de la perspectiva de l'economia, l'empresa, la sostenibilitat i la vessant social que té l'activitat turística. En aquesta assignatura introductòria es proposen els aspectes fonamentals per a la formació de l'estudiant en el grau en Turisme. Específicament, s'analitzen conceptes bàsics que han de permetre introduir-se en l'àmbit de coneixement de la geografia del turisme i situar l'estudi del Turisme a partir de l'entorn geogràfic i de la comprensió dels diferents recursos del territori.
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