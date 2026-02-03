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Assignatura Online d'Introducció a l'espai turístic

Presentació

El turisme és una indústria cada cop més important en les activitats econòmiques actuals, tant en les economies industrialitzades (on s'ha anat consolidant una demanda que inclou gairebé tota la població) com en les economies menys desenvolupades (on el turisme és percebut com una possible font de creixement endogen sostenible).
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Assignatures lliures

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El turisme és una activitat de naturalesa multidisciplinar i transversal. Com a tal, una de les aproximacions de l'activitat turística està basada en l'estudi de la geografia del turisme: el territori com a recurs turístic, que afecta i incideix en l'oferta i la demanda de l'esmentada activitat. 

Aquesta nova assignatura vol incidir en aquest àmbit de coneixement. Les assignatures d'aquest àmbit es complementen amb les matèries des de la perspectiva de l'economia, l'empresa, la sostenibilitat i la vessant social que té l'activitat turística. En aquesta assignatura introductòria es proposen els aspectes fonamentals per a la formació de l'estudiant en el grau en Turisme. Específicament, s'analitzen conceptes bàsics que han de permetre introduir-se en l'àmbit de coneixement de la geografia del turisme i situar l'estudi del Turisme a partir de l'entorn geogràfic i de la comprensió dels diferents recursos del territori.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

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Metodologia 100% online

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Assignatura d'Introducció a l'espai turístic

Continguts

Continguts

Mòdul 1. Els turistes

1) El turista que viatja. Els desplaçaments i la condició de mobilitat del turista

1.1 Els requisits de la mobilitat turística

1.2 D'on procedeixen els turistes i cap a on es dirigeixen?

1.3 Cap a la globalització del turisme?

1.4 El turisme i les barreres al seu desplegament global

2) L'ofici de turista. El significat de fer turisme

2.1 Somnis de turista. Motivació i experiència viscuda

2.2 El descobriment de l'altre

2.3 Els canvis en els mitjans de consum

2.4 La satisfacció de les expectatives dels llocs
 

Mòdul 2. Els llocs turístics

1) L'anatomia dels llocs turístics Com els llocs esdevenen turístics?

1.1 L'emergència i la construcció de llocs turístics. Elements de localització i atracció

1.2 El paper de la distància i l'accessibilitat en la gènesi dels llocs turístics

1.

Continguts


Mòdul 1. Els turistes

1) El turista que viatja. Els desplaçaments i la condició de mobilitat del turista

1.1 Els requisits de la mobilitat turística

1.2 D'on procedeixen els turistes i cap a on es dirigeixen?

1.3 Cap a la globalització del turisme?

1.4 El turisme i les barreres al seu desplegament global

2) L'ofici de turista. El significat de fer turisme

2.1 Somnis de turista. Motivació i experiència viscuda

2.2 El descobriment de l'altre

2.3 Els canvis en els mitjans de consum

2.4 La satisfacció de les expectatives dels llocs
 

Mòdul 2. Els llocs turístics

1) L'anatomia dels llocs turístics Com els llocs esdevenen turístics?

1.1 L'emergència i la construcció de llocs turístics. Elements de localització i atracció

1.2 El paper de la distància i l'accessibilitat en la gènesi dels llocs turístics

1.3 Els llocs turístics com a espais dinàmics

2) L'aparença dels llocs turístics

2.1 Les formes dels llocs turístics

2.2 L'abast i les característiques de la condició turística dels llocs

2.3 La percepció dels llocs com a espais turístics

3) El simbolisme dels llocs turístics

3.1 La transformació de les estructures dels llocs turístics. La difícil dialèctica entre el que és preexistent i el que és nou: integració, coexistència o substitució?

3.2 La influència dels llocs turístics sobre la resta del territori

4) La invenció de nous llocs turístics

4.1 Destinacions noves per a noves experiències?

4.2 Destinacions que neixen i reneixen. La reinvenció del turisme en les destinacions madures

4.3 Turisme i desenvolupament en destinacions emergents. Quan només queda l'opció del turisme

Objectius i competències

Competències de l'assignatura:

Competències transversals

  1. Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
  2. Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Competències específiques

  1. Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar la seva dimensió espacial, social, cultural i econòmica.
  2. Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i sectors empresarials.
  3. Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

 

Objectius de l'assignatura

  • Aprofundir en les relacions espacials del turisme.
  • Conèixer els aspectes psicosociològics bàsics del comportament de la demanda.

Objectius i competències


Competències de l'assignatura:

Competències transversals

  1. Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
  2. Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

Competències específiques

  1. Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar la seva dimensió espacial, social, cultural i econòmica.
  2. Capacitat per conèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i sectors empresarials.
  3. Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

 

Objectius de l'assignatura

  • Aprofundir en les relacions espacials del turisme.
  • Conèixer els aspectes psicosociològics bàsics del comportament de la demanda.
  • Entendre la destinació turística des d'un punt de vista sistèmic.
  • Analitzar els principals conflictes i impactes de les pràctiques turístiques sobre les destinacions.
  • Conèixer els mecanismes de construcció i reconstrucció dels espais turístics.


Objectius del mòdul 1

  • Entendre els factors bàsics que caracteritzen la demanda turística en termes de motivacions, experiència i autenticitat.
  • Situar la distribució a l'espai dels fluxos turístics, tant a l'origen com a la destinació, a escala internacional.
  • Analitzar la naturalesa de les imatges turístiques i la seva vinculació amb el procés turístic i la resta d'elements geogràfics.
  • Analitzar el paper del turisme en la internacionalització de l'economia.
  • Comprendre els factors que impulsen o obstaculitzen el turisme a un context de globalització.


Objectius del mòdul 2

  • Conèixer els principals elements que integren l'espai turístic i els processos dinàmics d'aquest espai.
  • Conèixer les característiques de les diferents formes, productes i modalitats turístiques existents.
  • Classificar la varietat d'espais turístics mitjançant l'ús de les tipologies i comparar-los entre si.
  • Exposar els models interpretatius més coneguts del turisme i l'adaptació dels mateixos a les modalitats turístiques.
  • Determinar els factors espacials (físics, culturals i tecnològics) que influeixen en la localització de l'activitat turística.
  • Presentar els factors geogràfics que condicionen el canvi en el model turístic tradicional, en el context d'una societat postindustrial.
  • Comprendre la construcció social de l'espai, en el cas del desenvolupament turístic, a través de l'estudi dels sistemes territorials.

Recursos per l'aprenentatge

Els recursos per a l'aprenentatge que ofereix la UOC són digitals i han estat editats per la UOC en multiformat (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Els recursos amb què compta l'assignatura són:

  • Mòduls propis sobre teoria de la cultura des de diferents perspectives (filosofia, sociologia, política cultural, economia i tecnologia).
  • Selecció de lectures i materials audiovisuals de cadascun dels temes.
Assignatura d'Introducció a l'espai turístic

Professorat

Assignatura d'Introducció a l'espai turístic

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la, no cal tenir coneixements previs sobre la matèria.
L'assignatura té un enfocament i uns continguts introductoris a la geografia del turisme.
 

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura d'Introducció a l'espai turístic

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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