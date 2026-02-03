Asignatura de Introducción al Estudio de la Literatura

Asignatura Online de Introducción al Estudio de la Literatura
Presentación
Esta asignatura propone una aproximación al estudio de la literatura por medio de sus principios teóricos fundamentales y a partir del análisis de las obras maestras del canon occidental.
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Este enfoque nos permitirá familiarizarnos con la tradición literariohumanística de Europa y, a la vez, con los instrumentos imprescindibles para la comprensión, el análisis y la crítica de cualquier manifestación literaria en el Viejo Continente. La asignatura reflexiona sobre el fenómeno literario desde una perspectiva general, al margen de las circunstancias históricas que rodean las obras trabajadas. A pesar de que el curso se plantea desde una perspectiva claramente teórica, los contenidos presentan, sin embargo, un marcado carácter práctico, puesto que las nociones teóricas estudiadas podrán aplicarse al análisis y al comentario de los diferentes textos literarios.
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