Assignatura d'Introducció a l'Estudi de la Literatura

Assignatura Online d'Introducció a l'Estudi de la Literatura
Presentació
Aquesta assignatura proposa una aproximació a l'estudi de la literatura per mitjà dels seus principis teòrics fonamentals i a partir de l'anàlisi de les obres mestres del cànon occidental.
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Aquest enfocament ens ha de permetre familiaritzar-nos amb la tradició literariohumanística d'Europa i, alhora, amb els instruments imprescindibles per a la comprensió, l'anàlisi i la crítica de qualsevol manifestació literària al Vell Continent. L'assignatura reflexiona sobre el fenomen literari des d'una perspectiva general, al marge de les circumstàncies històriques que envolten les obres treballades. Tot i que el curs es planteja des d'una perspectiva clarament teòrica, els continguts presenten, això no obstant, un marcat caràcter pràctic, ja que les nocions teòriques estudiades podran aplicar-se a l'anàlisi i al comentari dels diferents textos literaris.
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