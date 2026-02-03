Asignatura Online de Introducción a la geografía
Presentación
La asignatura de Introducción a la geografía aborda los conceptos básicos y los principales problemas de la disciplina aplicados a cuestiones de actualidad. Se trata de presentar visiones integradoras y globales necesarias para la comprensión y el estudio del territorio complejo y el estudio actual del espacio social.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Introducción a la geografía pretende dar instrumentos y herramientas de análisis y comprensión sobre las características y las dinámicas del espacio contemporáneo. Los contenidos se articulan en torno a los siguientes temas: la evolución de la disciplina geográfica a lo largo de la historia; el estudio de la distribución de la población en el mundo; el análisis de la globalización económica y la cuestión del desarrollo-subdesarrollo, y, finalmente, los paisajes culturales y su análisis.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.