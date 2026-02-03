Assignatura Online d'Introducció a la geografia
Presentació
L'assignatura d'Introducció a la geografia aborda els conceptes bàsics i els problemes principals de la disciplina aplicats a qüestions d'actualitat. Es tracta de presentar visions integradores i globals necessàries per a la comprensió i l'estudi del territori complex i l'estudi actual de l'espai social.
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Introducció a la geografia pretén donar instruments i eines d'anàlisi i comprensió sobre les característiques i les dinàmiques de l'espai contemporani. Els continguts s'articulen entorn dels temes següents: l'evolució de la disciplina geogràfica al llarg de la història; l'estudi de la distribució de la població al món; l'anàlisi de la globalització econòmica i la qüestió del desenvolupament-subdesenvolupament, i, finalment, els paisatges culturals i la seva anàlisi.
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