Asignatura de Introducción a la macroeconomía

Asignatura Online de Introducción a la macroeconomía
Presentación
La dificultad principal con la que ha de enfrentarse el ser humano hoy en día es la escasez de la mayoría de los recursos. Con el objetivo de estandarizar y simplificar los problemas originados por esta dificultad, y dado el amplio abanico de situaciones en las que se encuentran los individuos, la ciencia económica construye modelos económicos que explican su comportamiento.
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El principal objetivo de estos modelos económicos es representar la realidad económica de manera simplificada para facilitar la comprensión y poder evaluar las consecuencias de las actuaciones de los diferentes agentes económicos (empresas, consumidores, gobiernos, etc.). Esta asignatura no persigue la asimilación de una serie de conceptos de aplicación inmediata a la realidad empresarial, sino que está orientada a comprender el funcionamiento básico de las economías modernas, que es el marco en el que las empresas desarrollan su actividad.
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