Assignatura d'Introducció a la macroeconomia

Assignatura Online d'Introducció a la macroeconomia
Presentació
La dificultat principal amb la qual s'ha d'enfrontar l'ésser humà avui dia és l'escassetat de la majoria de recursos. Amb l'objectiu d'estandarditzar i simplificar els problemes originats per aquesta dificultat, i atès el ventall ampli de situacions en les quals es troben els individus, la ciència econòmica construeix models econòmics que n'expliquen el comportament.
No et perdis les nostres assignatures lliures!
Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.
L'objectiu principal d'aquests models econòmics és representar la realitat econòmica de manera simplificada per facilitar-ne la comprensió i poder avaluar les conseqüències de les diverses actuacions dels diferents agents econòmics (empreses, consumidors, governs, etc.). Aquesta assignatura no persegueix l'assimilació d'un seguit de conceptes d'aplicació immediata a la realitat empresarial, sinó que està orientada a comprendre el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc en què les empreses desenvolupen la seva activitat.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.