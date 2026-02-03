Asignatura de Introducción al periodismo

Asignatura Online de Introducción al periodismo
Presentación
El periodismo. ¿Qué entendemos a día de hoy que es esta profesión? En la concepción que los padres de la teoría liberal tenían cuando hicieron posible el nacimiento de la prensa, seguramente no constaba mucho de lo que hoy en día es el periodismo.
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¿Cuarto poder? ¿Primer poder? Los conceptos democracia mediática o democracia catódica son ya clásicos en el estudio de la comunicación contemporánea. ¿Cómo ha transformado este contexto la concepción del periodismo, el periodismo mismo y los perfiles profesionales de quienes lo hacen? Porque, ¿sabemos quién hace periodismo hoy en día? ¿Somos suficientemente conscientes de hasta qué punto la emergencia de Internet y el auge de las redes sociales como Twitter, Youtube o Facebook rompen los esquemas tradicionales del diálogo entre comunicadores y audiencias? En esta asignatura queremos ofrecer una mirada panorámica e introductoria al mundo del periodismo, que es, que bulle, que se encuentra en proceso de crisis, es decir, de cambio, de transformación, de adaptación a un entorno en movimiento constante.
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