Assignatura d'Introducció al periodisme

Assignatura Online d'Introducció al periodisme
Presentació
El periodisme. Què entenem a dia d'avui que és aquesta professió? En la concepció que els pares de la teoria liberal en tenien quan van fer possible el naixement de la premsa, segurament no hi constava gaire del que avui en dia és el periodisme.
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Quart poder? Primer poder? Els conceptes democràcia mediàtica o democràcia catòdica són ja clàssics en l'estudi de la comunicació contemporània. Com ha transformat aquest context la concepció del periodisme, el periodisme mateix i els perfils professionals dels qui en fan? Perquè, sabem qui fa periodisme avui dia? Som prou conscients de fins a quin punt l'emergència d'Internet i l'auge de les xarxes socials com Twitter, Youtube o Facebook trenquen els esquemes tradicionals del diàleg entre comunicadors i audiències? En aquesta assignatura volem oferir una mirada panoràmica i introductòria al món del periodisme que és, que bull, que es troba en procés de crisi, és a dir, de canvi, de transformació, d'adaptació a un entorn en moviment constant.
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