Asignatura de Introducción a la Psicología

Asignatura Online de Introducción a la Psicología
Presentación
Las conductas de las que se ocupa la criminología son difíciles de entender sin una comprensión de la complejidad de la conducta humana. En esta asignatura, los alumnos encontrarán una propuesta lógica de los conceptos básicos de la psicología, ordenados según su historia, del individuo al grupo y de la conducta normal a la anormal.
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A pesar de que una introducción ha de tener un carácter eminentemente teórico, no debería estar llena de generalidades. Los conocimientos básicos de la disciplina se tienen que abordar de forma simplificada, pero siempre será necesaria una interpretación sobre cómo han sido obtenidos.
En Introducción a la psicología se pretende que el estudiante encuentre en el estudio de las diversas teorías los porqués, su relación y continuidad. Además, se pondrá de relieve aquello que la psicología conoce para dar respuesta a las preguntas que se formulan constantemente los profesionales ante los problemas de la vida social, en concreto ante hechos como la violencia y el delito, que inciden negativamente en las vidas de las personas.
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