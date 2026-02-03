Asignatura de Introducción a la Psicología

A pesar de que una introducción ha de tener un carácter eminentemente teórico, no debería estar llena de generalidades. Los conocimientos básicos de la disciplina se tienen que abordar de forma simplificada, pero siempre será necesaria una interpretación sobre cómo han sido obtenidos.

En Introducción a la psicología se pretende que el estudiante encuentre en el estudio de las diversas teorías los porqués, su relación y continuidad. Además, se pondrá de relieve aquello que la psicología conoce para dar respuesta a las preguntas que se formulan constantemente los profesionales ante los problemas de la vida social, en concreto ante hechos como la violencia y el delito, que inciden negativamente en las vidas de las personas.