Assignatura d'Introducció a la Psicologia

Assignatura Online d'Introducció a la Psicologia
Presentació
Les conductes de què s'ocupa la criminologia són difícils d'entendre sense comprendre la complexitat de la conducta humana. En aquesta assignatura, els alumnes trobaran una proposta lògica dels conceptes bàsics de la psicologia, ordenats segons la seva història, de l'individu al grup i de la conducta normal a l'anormal.
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Malgrat que una introducció ha de tenir un caràcter eminentment teòric, no hauria d'estar ple de generalitats. Es fa necessari abordar els coneixements bàsics de la disciplina d'una manera simplificada, però sempre caldrà una interpretació sobre la manera en què han estat obtinguts.
A Introducció a la psicologia es pretén que l'estudiant trobi en l'estudi de les diverses teories els perquès, la seva relació i continuïtat. A més, es posarà en relleu allò que la psicologia coneix per a donar resposta a les preguntes que es formulen constantment els professionals davant dels problemes de la vida social, concretament davant de fets com la violència i el delicte, que incideixen negativament en les vides de les persones.
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