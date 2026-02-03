Asignatura de Introducción a la publicidad

Asignatura Online de Introducción a la publicidad
Presentación
¿Por qué está prohibida la publicidad subliminal? ¿Qué importancia tiene un briefing? ¿Un logotipo y un grafismo son lo mismo? ¿Por qué se llama marca blanca? ¿Cómo se está regulando la publicidad del tabaco? ¿Cuándo nació el hombre-anuncio?
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Las respuestas a todas estas preguntas y a muchas otras se encuentran en esta asignatura. La publicidad no es casual, ni fruto de un instinto, sino que forma parte de un proceso de estrategia donde también intervienen modelos teóricos, tendencias, habilidades y la experiencia del propio aprendizaje, entre otros. La asignatura ofrece un análisis amplio e integrador de la publicidad como proceso de comunicación que las empresas e instituciones utilizan para hacer llegar su mensaje a los consumidores potenciales. Pretende ofrecer un contenido amplio y detallado de los conceptos básicos de la publicidad, basado en una contextualización teórica e histórica de la publicidad necesario para que después se pueda aplicar a nuestra realidad más cotidiana e inmediata.
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