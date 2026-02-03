Assignatura d'Introducció a la publicitat

Assignatura Online d'Introducció a la publicitat
Presentació
Per què està prohibida la publicitat subliminal? Quina importància té un brífing? Un logotip i un grafisme és el mateix? Per què se'n diu marca blanca? Com s'està regulant la publicitat de tabac? Quan va néixer l'home anunci?
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Les respostes a totes aquestes preguntes i a moltes d'altres es troben en aquesta assignatura. La publicitat no és casual, ni fruit d'un instint, sinó que forma part d'un procés d'estratègia en què també intervenen models teòrics, tendències, habilitats i l'experiència del mateix aprenentatge, entre d'altres. L'assignatura ofereix una anàlisi àmplia i integradora de la publicitat com a procés de comunicació que les empreses i institucions utilitzen per a fer arribar el seu missatge als consumidors potencials. Pretén oferir un contingut ampli i detallat dels conceptes bàsics de la publicitat, basat en una contextualització teòrica i històrica de la publicitat, necessari perquè després es pugui aplicar a la nostra realitat més quotidiana i immediata.
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