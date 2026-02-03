Asignatura de Introducción a las relaciones públicas

Asignatura Online de Introducción a las relaciones públicas
Presentación
Esta asignatura abarca de forma pluridisciplinar una aproximación a las relaciones públicas como una disciplina que contribuye a la comunicación de las organizaciones con su entorno.
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La asignatura ofrece un marco conceptual y teórico de las relaciones públicas y aporta un conocimiento histórico y ético de esta materia, entendida como un elemento esencial en la gestión de la comunicación en las organizaciones. Las propuestas de conocimiento se completan con el análisis del papel de los medios de comunicación y acaban con una descripción y una reflexión sobre los ámbitos de interconexión entre las relaciones públicas actuales y fenómenos como los lobbies, la globalización y la responsabilidad social corporativa.
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