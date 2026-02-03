Assignatura d'Introducció a les relacions públiques

Assignatura Online d'Introducció a les relacions públiques
Presentació
Aquesta assignatura abasta de manera pluridisciplinària una aproximació a les relacions públiques com una disciplina que contribueix a la comunicació de les organitzacions amb el seu entorn.
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L'assignatura ofereix un marc conceptual i teòric de les relacions públiques i aporta un coneixement històric i ètic d'aquesta matèria, entesa com un element essencial en la gestió de la comunicació en les organitzacions. Les propostes de coneixementes completen amb l'anàlisi del paper dels mitjans de comunicació i acaben amb una descripció i una reflexió sobre els àmbits d'interconnexió entre les relacions públiques actuals i fenòmens com els lobbies, la globalització i la responsabilitat social corporativa.
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