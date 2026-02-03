Asignatura de Introducción a la sociología

Asignatura Online de Introducción a la sociología
Presentación
La importancia de los procesos de socialización, las transformaciones del trabajo, las clases sociales, los procesos de exclusión y las estrategias de bienestar; el género, la diversidad familiar, los modelos familiares emergentes y las realidades de estos modelos; las políticas familiares, los movimientos de población -en especial las migraciones actuales-; el papel de la ciudadanía, de la sociedad civil y de los movimientos sociales nuevos; el delito y el fenómeno criminal; el control social, el medio ambiente y la calidad de vida; el papel del Estado y las políticas públicas en los regímenes de bienestar; la profesión de sociólogo; la seguridad y los procesos de criminalización son, entre otras, algunas de las cuestiones que se analizan en esta asignatura.
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Se trata de una introducción a la sociología que nos acerca a las corrientes teóricas fundamentales, sus autores principales, los diversos aspectos o los temas más tratados y analizados, los instrumentos conceptuales necesarios para comprender las reflexiones y argumentaciones, así como las metodologías y técnicas de búsqueda más utilizadas.
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