Assignatura d'Introducció a la sociologia

Assignatura Online d'Introducció a la sociologia
Presentació
La importància dels processos de socialització, les transformacions del treball, les classes socials, els processos d'exclusió i les estratègies de benestar, el gènere, la diversitat familiar, els models familiars emergents i les realitats d'aquests models, les polítiques familiars, els moviments de població, en especial les migracions actuals, el paper de la ciutadania, de la societat civil i dels moviments socials nous, el delicte i el fenomen criminal, el control social, el medi ambient i la qualitat de vida, el paper de l'estat i les polítiques públiques en els règims de benestar, la professió de sociòleg, la seguretat, els processos de criminalització, són, entre d'altres, algunes de les qüestions que s'analitzen en aquesta assignatura.
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Es tracta d'una introducció a la sociologia que ens apropa als corrents teòrics fonamentals, els autors principals, els diversos aspectes o els temes més tractats i analitzats, els instruments conceptuals necessaris per a comprendre'n les reflexions i les argumentacions, i també les metodologies i tècniques de recerca més utilitzades.
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