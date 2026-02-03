Asignatura de Inversión empresarial

Asignatura Online de Inversión empresarial
Presentación
Inversión empresarial se centra en el análisis de las decisiones de inversión desde una «óptica financiera». En esta asignatura se analizan las variables relevantes en el estudio de inversiones, los criterios de valoración y selección de inversiones, y, por último, las técnicas propuestas para introducir el efecto riesgo dentro de nuestro análisis.
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