Asignatura de Inversión empresarial

El módulo 2 se centra en el análisis de las inversiones en activos circulantes. Este análisis es un elemento muy importante de cualquier proyecto de inversión que con frecuencia se omite. En este módulo se introducirán algunas nociones básicas de gestión del circulante que ayudarán a mejorar la situación financiera de la empresa y a reflexionar sobre cuestiones como la liquidez y el riesgo de la inversión en circulante. En este módulo también se estudia cómo las necesidades de inversión en circulante pueden variar tanto en el ciclo a corto plazo como en el ciclo a largo plazo, atendiendo a las características de cada negocio.

El primer módulo se centra en conocer bien el negocio y realizar un buen diagnóstico de su situación actual. Gran parte de este primer módulo es un repaso de ratios y técnicas aprendidas en otras asignaturas. Las ratios y conceptos desarrollados aquí son la base para la posterior planificación financiera de los proyectos.

Contenidos

Módulo 1

El primer módulo se centra en conocer bien el negocio y realizar un buen diagnóstico de su situación actual. Gran parte de este primer módulo es un repaso de ratios y técnicas aprendidas en otras asignaturas. Las ratios y conceptos desarrollados aquí son la base para la posterior planificación financiera de los proyectos.

Módulo 2

El módulo 2 se centra en el análisis de las inversiones en activos circulantes. Este análisis es un elemento muy importante de cualquier proyecto de inversión que con frecuencia se omite. En este módulo se introducirán algunas nociones básicas de gestión del circulante que ayudarán a mejorar la situación financiera de la empresa y a reflexionar sobre cuestiones como la liquidez y el riesgo de la inversión en circulante. En este módulo también se estudia cómo las necesidades de inversión en circulante pueden variar tanto en el ciclo a corto plazo como en el ciclo a largo plazo, atendiendo a las características de cada negocio.

Módulo 3

En el módulo 3 se analizan los conceptos básicos que permitirán definir qué flujos son importantes para evaluar una nueva inversión. Los datos son tan importantes como las herramientas de análisis, o incluso más, por lo que merece la pena dedicar un módulo entero a analizar qué datos son relevantes y qué datos no lo son. Indirectamente, se tendrán que abordar aspectos de presupuesto y planificación a largo plazo.

Módulo 4

El módulo 4 entra de lleno en el análisis de inversiones para ayudar en la toma de decisiones. De momento se deja a un lado cómo se debe incorporar el efecto incertidumbre en este análisis. Se estudian las principales herramientas que existen para analizar y valorar un proyecto de inversión desde el punto de vista financiero.

Módulo 5

En el último módulo se estudian diferentes técnicas propuestas para introducir el efecto del riesgo dentro de nuestro análisis.