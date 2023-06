Assignatura d'Inversió empresarial

El mòdul 2 es fixa, sobretot, en l'anàlisi de les inversions en actius circulants. Aquesta anàlisi és un element molt important de qualsevol projecte d'inversió que sovint s'omet. En aquest mòdul s'introduiran algunes nocions bàsiques de gestió del circulant que ajudaran a millorar la situació financera de l'empresa i a reflexionar sobre qüestions com la liquiditat i el risc de la inversió en circulant. En aquest mòdul també s'estudia com les necessitats d'inversió en circulant poden variar tant en el cicle a curt termini com en el cicle a llarg term...

Mòdul 1

El primer mòdul centra l'atenció a conèixer bé el negoci i fer un bon diagnòstic de la seva situació actual. Una gran part d'aquest primer mòdul és un repàs de ràtios i tècniques apreses en altres assignatures. Les ràtios i els conceptes desenvolupats aquí són la base per a la planificació financera posterior dels projectes.

Mòdul 2

El mòdul 2 es fixa, sobretot, en l'anàlisi de les inversions en actius circulants. Aquesta anàlisi és un element molt important de qualsevol projecte d'inversió que sovint s'omet. En aquest mòdul s'introduiran algunes nocions bàsiques de gestió del circulant que ajudaran a millorar la situació financera de l'empresa i a reflexionar sobre qüestions com la liquiditat i el risc de la inversió en circulant. En aquest mòdul també s'estudia com les necessitats d'inversió en circulant poden variar tant en el cicle a curt termini com en el cicle a llarg termini, atenent les característiques de cada negoci.

Mòdul 3

En el mòdul 3 s'analitzen els conceptes bàsics que permetran definir quins fluxos són importants a l'hora d'avaluar una nova inversió. Les dades són igual d'importants, o més, que les eines d'anàlisi, per la qual cosa val la pena dedicar un mòdul sencer a analitzar quines dades són rellevants i quines dades no ho són. Indirectament, s'hauran d'abordar aspectes de pressupost i planificació a llarg termini.

Mòdul 4

El mòdul 4 entra de ple en l'anàlisi d'inversions per a ajudar en la presa de decisions. De moment es deixa de banda com s'ha d'incorporar l'efecte incertesa en aquesta anàlisi. S'hi estudien les principals eines disponibles per a analitzar i valorar un projecte d'inversió des del punt de vista financer.

Mòdul 5

En l'últim mòdul s'estudien diferents tècniques proposades per a introduir l'efecte del risc dins la nostra anàlisi.