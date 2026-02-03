Assignatura d'Inversió empresarial

Assignatura Online d'Inversió empresarial
Presentació
Inversió empresarial centra l'atenció en l'anàlisi de les decisions d'inversió des d'una «òptica financera». S'hi analitzen les variables rellevants en l'estudi d'inversions, els criteris de valoració i selecció d'inversions, i, finalment, les tècniques proposades per a introduir l'efecte risc dins la nostra anàlisi.
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