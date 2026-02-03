Asignatura de Investigación de mercados

A continuación, se analiza con más detenimiento en qué consiste la primera fase del proceso de investigación de marketing , y se dan las líneas maestras de las tareas a hacer en la segunda fase de la investigación.

También se detallan las fases que deben desarrollarse en cualquier proceso de investigación de marketing y se explican las fuentes de error que son susceptibles de producirse en cada una de estas fases.

En este primer módulo didáctico se profundiza en el concepto de investigación de marketing : en qué consiste, para qué sirve, qué se puede esperar y qué no, qué tipos de proveedores existen y qué especifica el código ético en relación con la práctica profesional de la investigación de marketing .

El contenido de los módulos didácticos que forman parte de los recursos de aprendizaje de la asignatura es el siguiente:

Contenidos

El contenido de los módulos didácticos que forman parte de los recursos de aprendizaje de la asignatura es el siguiente:

Módulo 1. Introducción y fases preliminares de la investigación de marketing

En este primer módulo didáctico se profundiza en el concepto de investigación de marketing: en qué consiste, para qué sirve, qué se puede esperar y qué no, qué tipos de proveedores existen y qué especifica el código ético en relación con la práctica profesional de la investigación de marketing.

También se detallan las fases que deben desarrollarse en cualquier proceso de investigación de marketing y se explican las fuentes de error que son susceptibles de producirse en cada una de estas fases.

A continuación, se analiza con más detenimiento en qué consiste la primera fase del proceso de investigación de marketing, y se dan las líneas maestras de las tareas a hacer en la segunda fase de la investigación.

Módulo 2. Investigación cualitativa

En el segundo módulo didáctico se exponen los aspectos que hay que considerar en el momento de hacer una investigación de marketing con carácter cualitativo.

Se expone para qué sirve este tipo de investigación y qué son las técnicas de investigación cualitativa más utilizadas en investigación de marketing: la reunión de grupos, la entrevista en profundidad y las técnicas proyectivas.

Módulo 3. Técnicas cuantitativas para la obtención de información: la observación y la encuesta

En este módulo se exponen los aspectos básicos que hay que considerar en cuanto a la obtención de información en el momento de hacer una investigación de marketing descriptiva.

Así, se explican las técnicas más importantes dentro de este tipo de investigación cuantitativa: la observación, la encuesta ad hoc, el ómnibus y el panel.

Módulo 4. Tendencias en la investigación de mercados (wiki)

Este módulo profundiza en los adelantos que la investigación de marketing ha vivido a lo largo de los últimos años. Se hará un repaso de las técnicas que están ganando más repercusión ¿los estudios etnográficos, la investigación de mercados en línea y la investigación de mercados en los medios de comunicación social¿ y que supondrán los ejes del futuro del sector de la investigación de marketing y una nueva relación con la información disponible del consumidor.

Módulo 5. Caso práctico de investigación de mercados. Briefing y propuesta de investigación (wiki)

El quinto módulo se corresponde con un caso práctico y tiene como objetivo mostrar al estudiante cómo se desarrolla una propuesta de investigación de marketing a partir de un briefing.