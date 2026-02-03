Asignatura de Investigación de mercados

Asignatura Online de Investigación de mercados
Presentación
La asignatura Investigación de mercados presenta la investigación de marketing como herramienta de ayuda en la toma de decisiones del área de marketing.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Su contenido ofrece una visión general del proceso de investigación de marketing a partir de la combinación de aspectos teóricos y de la presentación de ejemplos prácticos extraídos, en la mayoría de los casos, de investigaciones reales. Con la formación adquirida podréis diseñar una investigación de marketing y determinar a qué fuentes recorrer para obtener la información que se necesita.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.