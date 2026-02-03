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Asignatura Online de Investigación de mercados

Presentación

La asignatura Investigación de mercados presenta la investigación de marketing como herramienta de ayuda en la toma de decisiones del área de marketing.
Matrícula abierta: ¡últimos días!

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Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

Su contenido ofrece una visión general del proceso de investigación de marketing a partir de la combinación de aspectos teóricos y de la presentación de ejemplos prácticos extraídos, en la mayoría de los casos, de investigaciones reales. Con la formación adquirida podréis diseñar una investigación de marketing y determinar a qué fuentes recorrer para obtener la información que se necesita.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Metodología 100% online

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Asignatura de Investigación de mercados

Contenidos

Contenidos

El contenido de los módulos didácticos que forman parte de los recursos de aprendizaje de la asignatura es el siguiente:

Módulo 1. Introducción y fases preliminares de la investigación de marketing

En este primer módulo didáctico se profundiza en el concepto de investigación de marketing: en qué consiste, para qué sirve, qué se puede esperar y qué no, qué tipos de proveedores existen y qué especifica el código ético en relación con la práctica profesional de la investigación de marketing.

También se detallan las fases que deben desarrollarse en cualquier proceso de investigación de marketing y se explican las fuentes de error que son susceptibles de producirse en cada una de estas fases.

A continuación, se analiza con más detenimiento en qué consiste la primera fase del proceso de investigación de marketing, y se dan las líneas maestras de las tareas a hacer en la segunda fase de la investigación.

Módulo 2.

Contenidos


El contenido de los módulos didácticos que forman parte de los recursos de aprendizaje de la asignatura es el siguiente:

Módulo 1. Introducción y fases preliminares de la investigación de marketing

En este primer módulo didáctico se profundiza en el concepto de investigación de marketing: en qué consiste, para qué sirve, qué se puede esperar y qué no, qué tipos de proveedores existen y qué especifica el código ético en relación con la práctica profesional de la investigación de marketing.

También se detallan las fases que deben desarrollarse en cualquier proceso de investigación de marketing y se explican las fuentes de error que son susceptibles de producirse en cada una de estas fases.

A continuación, se analiza con más detenimiento en qué consiste la primera fase del proceso de investigación de marketing, y se dan las líneas maestras de las tareas a hacer en la segunda fase de la investigación.

Módulo 2. Investigación cualitativa

En el segundo módulo didáctico se exponen los aspectos que hay que considerar en el momento de hacer una investigación de marketing con carácter cualitativo.

Se expone para qué sirve este tipo de investigación y qué son las técnicas de investigación cualitativa más utilizadas en investigación de marketing: la reunión de grupos, la entrevista en profundidad y las técnicas proyectivas.

Módulo 3. Técnicas cuantitativas para la obtención de información: la observación y la encuesta

En este módulo se exponen los aspectos básicos que hay que considerar en cuanto a la obtención de información en el momento de hacer una investigación de marketing descriptiva.

Así, se explican las técnicas más importantes dentro de este tipo de investigación cuantitativa: la observación, la encuesta ad hoc, el ómnibus y el panel.

Módulo 4. Tendencias en la investigación de mercados (wiki)

Este módulo profundiza en los adelantos que la investigación de marketing ha vivido a lo largo de los últimos años. Se hará un repaso de las técnicas que están ganando más repercusión ¿los estudios etnográficos, la investigación de mercados en línea y la investigación de mercados en los medios de comunicación social¿ y que supondrán los ejes del futuro del sector de la investigación de marketing y una nueva relación con la información disponible del consumidor.

Módulo 5. Caso práctico de investigación de mercados. Briefing y propuesta de investigación (wiki)

El quinto módulo se corresponde con un caso práctico y tiene como objetivo mostrar al estudiante cómo se desarrolla una propuesta de investigación de marketing a partir de un briefing.

Objetivos y competencias

Competencias

Las competencias transversales que se trabajan en esta asignatura son:

  • Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

Las competencias específicas del grado de Administración y Dirección de Empresas que se abordan en esta asignatura son las siguientes:

  • Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.
  • Capacidad para valorar críticamente situaciones empresariales concretas y establecer posibles evoluciones de empresas y mercados.

La competencia específica a lograr en el grado de Marketing e Investigación de Mercados es:

  • Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y las herramientas de investigación de los mercados en la definición de soluciones de negocio.

Objetivos y competencias


Competencias

Las competencias transversales que se trabajan en esta asignatura son:

  • Capacidad para adoptar actitudes y comportamientos de acuerdo con una práctica profesional ética y responsable.
  • Capacidad para buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

Las competencias específicas del grado de Administración y Dirección de Empresas que se abordan en esta asignatura son las siguientes:

  • Capacidad para generar conocimiento económico relevante a partir de datos, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes.
  • Capacidad para valorar críticamente situaciones empresariales concretas y establecer posibles evoluciones de empresas y mercados.

La competencia específica a lograr en el grado de Marketing e Investigación de Mercados es:

  • Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y las herramientas de investigación de los mercados en la definición de soluciones de negocio.

Objetivos

Todas estas competencias se concretan en los siguientes objetivos generales:

  • Conocer la utilidad de la investigación de marketing, su contexto y los límites de su uso, sin olvidar las consideraciones éticas sobre las que debe fundamentarse.
  • Proporcionar los conocimientos necesarios que permitan, en cada caso, obtener la información necesaria de la fuente de información más adecuada.
  • Analizar las etapas que se llevan a cabo en cualquier proceso de investigación de marketing, detallando su contenido y profundizando en las interacciones que se producen.
  • Conocer las principales técnicas de investigación de marketing que se utilizan, tanto cualitativas como cuantitativas: en qué consisten, cuándo hay que utilizarlas y sus ventajas e inconvenientes.
  • Conocer los adelantos que ha vivido la investigación comercial durante los últimos años así como profundizar en las nuevas posibilidades y retos a los que se enfrenta el sector, teniendo en cuenta la nueva relación que se establece con un consumidor cada vez más conectado.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
Asignatura de Investigación de mercados

Profesorado

Asignatura de Investigación de mercados

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Investigación de mercados

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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