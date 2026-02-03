Assignatura d'Investigació de mercats

Assignatura Online d'Investigació de mercats
Presentació
L'assignatura Investigació de mercats dóna a conèixer la investigació de màrqueting com a eina d'ajuda per a la presa de decisions en l'àmbit del màrqueting.
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El seu contingut ofereix una visió general del procés d'investigació de màrqueting a partir de la combinació d'aspectes teòrics i de la presentació d'exemples pràctics extrets, en la majoria dels casos, de recerques reals. Amb la formació que s'adquireix es podrà dissenyar una investigació de màrqueting i determinar a quines fonts cal recórrer per a obtenir la informació que es necessita.
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