Asignatura de Justicia y derechos individuales

Pero desgraciadamente, la obtención de los beneficios de la cooperación social no es posible sin asumir también una serie de cargas y costes. Y así, en la medida en que la vida social comporta beneficios y cargas, surge inmediatamente la cuestión de cuál es la manera adecuada, o al menos aceptable, de distribuirlos, para que esta distribución pueda ser calificada como "justa".

A menudo se afirma que el ser humano es un animal social, que precisa de la convivencia y la cooperación propias de la vida en sociedad para poder lograr una serie de finalidades básicas que serían imposibles o muy difíciles de alcanzar actuando de manera aislada (modelo Robinson Crusoe). Aspectos tan básicos como la obtención de recursos para la supervivencia o el logro de cierto nivel de seguridad y protección frente a ciertos peligros del entorno se ven enormemente favorecidos por la vida en sociedad, mientras que otros, como por ejemplo la transmisión del conocimiento o el desarrollo científico y tecnológico, son casi inconcebibles al margen de una compleja cooperación social.

A menudo se afirma que el ser humano es un animal social, que precisa de la convivencia y la cooperación propias de la vida en sociedad para poder lograr una serie de finalidades básicas que serían imposibles o muy difíciles de alcanzar actuando de manera aislada (modelo Robinson Crusoe). Aspectos tan básicos como la obtención de recursos para la supervivencia o el logro de cierto nivel de seguridad y protección frente a ciertos peligros del entorno se ven enormemente favorecidos por la vida en sociedad, mientras que otros, como por ejemplo la transmisión del conocimiento o el desarrollo científico y tecnológico, son casi inconcebibles al margen de una compleja cooperación social.

Pero desgraciadamente, la obtención de los beneficios de la cooperación social no es posible sin asumir también una serie de cargas y costes. Y así, en la medida en que la vida social comporta beneficios y cargas, surge inmediatamente la cuestión de cuál es la manera adecuada, o al menos aceptable, de distribuirlos, para que esta distribución pueda ser calificada como "justa". Y los principios o criterios básicos que determinan esta justicia afectan de manera fundamental a los aspectos centrales de la misma organización social, como por ejemplo su diseño político e institucional, su modelo económico y, por supuesto, su legislación.

A pesar de que estos aspectos relacionados con la justicia ya habían sido tradicionalmente tratados por muchos filósofos, al menos desde la época de Platón y Aristóteles, ha sido en las últimas décadas, sobre todo desde la publicación de la obra A Theory of Justice, de John Rawls (1971), cuando este ámbito académico conocido como el de las teorías de la justicia ha obtenido una mayor atención y un desarrollo más notable. Los diferentes autores que intervienen en este debate, a pesar de sus diferencias individuales, pueden normalmente agruparse en diferentes líneas o corrientes que reciben nombres como por ejemplo "liberalismo", "republicanismo", o "utilitarismo", entre otros, y que se pueden describir y reconocer alrededor de ciertos rasgos básicos.

El objetivo de este curso es ofrecer una introducción a este debate y presentar a grandes rasgos el estado actual de la discusión sobre las teorías de la justicia, ofreciendo así también a los estudiantes los fundamentos para que éstos puedan analizar y valorar críticamente los diferentes aspectos y dimensiones sociales (políticos, institucionales, jurídicos, económicos) desde la perspectiva de la justicia.