Asignatura de Justicia y derechos individuales

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Asignatura Online de Justicia y derechos individuales

Presentación

La asignatura Justicia y Derechos Individuales realiza una presentación general de la discusión contemporánea acerca de las llamadas "Teorías de la Justicia", un ámbito de la teoría y filosofía política que trata de la reflexión acerca de los principios fundamentales que, en el ámbito político, jurídico y económico debe satisfacer toda sociedad a fin de poder ser calificada como una "sociedad justa", así como de las relaciones que estos principios de justicia guardan con el reconocimiento y protección de una serie de derechos humanos universales para todos los individuos. Se exponen y examinan de manera crítica las principales teorías actuales, tales como el liberalismo igualitario, el libertarianismo o el comunitarismo, entre otras.
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A menudo se afirma que el ser humano es un animal social, que precisa de la convivencia y la cooperación propias de la vida en sociedad para poder lograr una serie de finalidades básicas que serían imposibles o muy difíciles de alcanzar actuando de manera aislada (modelo Robinson Crusoe). Aspectos tan básicos como la obtención de recursos para la supervivencia o el logro de cierto nivel de seguridad y protección frente a ciertos peligros del entorno se ven enormemente favorecidos por la vida en sociedad, mientras que otros, como por ejemplo la transmisión del conocimiento o el desarrollo científico y tecnológico, son casi inconcebibles al margen de una compleja cooperación social.

Pero desgraciadamente, la obtención de los beneficios de la cooperación social no es posible sin asumir también una serie de cargas y costes. Y así, en la medida en que la vida social comporta beneficios y cargas, surge inmediatamente la cuestión de cuál es la manera adecuada, o al menos aceptable, de distribuirlos, para que esta distribución pueda ser calificada como "justa".

A menudo se afirma que el ser humano es un animal social, que precisa de la convivencia y la cooperación propias de la vida en sociedad para poder lograr una serie de finalidades básicas que serían imposibles o muy difíciles de alcanzar actuando de manera aislada (modelo Robinson Crusoe). Aspectos tan básicos como la obtención de recursos para la supervivencia o el logro de cierto nivel de seguridad y protección frente a ciertos peligros del entorno se ven enormemente favorecidos por la vida en sociedad, mientras que otros, como por ejemplo la transmisión del conocimiento o el desarrollo científico y tecnológico, son casi inconcebibles al margen de una compleja cooperación social.

Pero desgraciadamente, la obtención de los beneficios de la cooperación social no es posible sin asumir también una serie de cargas y costes. Y así, en la medida en que la vida social comporta beneficios y cargas, surge inmediatamente la cuestión de cuál es la manera adecuada, o al menos aceptable, de distribuirlos, para que esta distribución pueda ser calificada como "justa". Y los principios o criterios básicos que determinan esta justicia afectan de manera fundamental a los aspectos centrales de la misma organización social, como por ejemplo su diseño político e institucional, su modelo económico y, por supuesto, su legislación.

A pesar de que estos aspectos relacionados con la justicia ya habían sido tradicionalmente tratados por muchos filósofos, al menos desde la época de Platón y Aristóteles, ha sido en las últimas décadas, sobre todo desde la publicación de la obra A Theory of Justice, de John Rawls (1971), cuando este ámbito académico conocido como el de las teorías de la justicia ha obtenido una mayor atención y un desarrollo más notable. Los diferentes autores que intervienen en este debate, a pesar de sus diferencias individuales, pueden normalmente agruparse en diferentes líneas o corrientes que reciben nombres como por ejemplo "liberalismo", "republicanismo", o "utilitarismo", entre otros, y que se pueden describir y reconocer alrededor de ciertos rasgos básicos.

El objetivo de este curso es ofrecer una introducción a este debate y presentar a grandes rasgos el estado actual de la discusión sobre las teorías de la justicia, ofreciendo así también a los estudiantes los fundamentos para que éstos puedan analizar y valorar críticamente los diferentes aspectos y dimensiones sociales (políticos, institucionales, jurídicos, económicos) desde la perspectiva de la justicia.

  • Inicio

    23 sept 2026

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  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 297 €

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Asignatura de Justicia y derechos individuales

Contenidos

Contenidos

Como contenido básico de la asignatura se usará el libro del profesor Michael Sandel, Justicia: ¿Hacemos lo que debemos?, que es hoy por hoy una de las obras introductorias más completas, accesibles y actualizadas que existen sobre las teorías de la justicia, y que tiene la virtud de usar muchos ejemplos de discusiones actuales para ilustrar y ayudar a comprender mejor las diferentes concepciones teóricas y sus diferencias.

Este material se complementa con una serie de recursos que estarán disponibles en el aula, ya sea directamente o forma de enlaces, como por ejemplo documentos, páginas web o material audiovisual (entre otros, las conferencias impartidas por el propio profesor Michael Sandel en la Universidad de Harvard).

Además, cada semestre habrá materiales específicos relacionados con el tema central de discusión del semestre (véase apartado "Metodología").

Objetivos y competencias

Objetivos:

  1. Conocer los elementos fundamentales definitorios de cada una de las principales teorías de la justicia relevantes en el debate contemporáneo.
  2. Analizar críticamente los aspectos insitucionales, políticos, jurídicos y económicos desde la perspectiva de las distintas teorías de la justicia.
  3. Tomar consciencia de la relevancia y de los vínculos entre los derechos fundamentales y las teorías de la justicia.
  4. Ser capaz de detectar los fundamentos teóricos de las distintas medidas legislativas, estructuras institucionales y decisiones políticas desde las perspectiva de las teorías de la justicia y evaluarlas críticamente.

Competencias transversales:

  1. Resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión y criterios claros.

Competencias específicas:

  1. Búsqueda, obtención y uso de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
  2. Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como herramienta de análisis.

Objetivos y competencias


Objetivos:

  1. Conocer los elementos fundamentales definitorios de cada una de las principales teorías de la justicia relevantes en el debate contemporáneo.
  2. Analizar críticamente los aspectos insitucionales, políticos, jurídicos y económicos desde la perspectiva de las distintas teorías de la justicia.
  3. Tomar consciencia de la relevancia y de los vínculos entre los derechos fundamentales y las teorías de la justicia.
  4. Ser capaz de detectar los fundamentos teóricos de las distintas medidas legislativas, estructuras institucionales y decisiones políticas desde las perspectiva de las teorías de la justicia y evaluarlas críticamente.

Competencias transversales:

  1. Resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión y criterios claros.

Competencias específicas:

  1. Búsqueda, obtención y uso de las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
  2. Interpretación de los textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar y utilizando los principios jurídicos como herramienta de análisis.
  3. Interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de acuerdo con los valores éticos.
  4. Análisis crítico del ordenamiento jurídico.
  5. Análisis de la realidad social desde la perspectiva del derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.

Recursos para el aprendizaje

Los recursos para el aprendizaje que ofrece la UOC son digitales y han sido editados por la UOC en multiformato (HTML5, WEB, EPUB, PDF, etc.). Los recursos con que cuenta la asignatura son:

  • Módulos propios sobre teoría de la cultura desde diferentes perspectivas (filosofía, sociología, política cultural, economía y tecnología).
  • Selección de lecturas y materiales audiovisuales de cada uno de los temas.
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Profesorado

Asignatura de Justicia y derechos individuales

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

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Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

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¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
297 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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