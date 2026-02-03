Asignatura de Lengua catalana: estructura y uso

Albert Morales Moreno

Doctor en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada, y máster en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra. Está habilitado como traductor-intérprete jurado (inglés-castellano) desde 2008.

Ha combinado la investigación y la formación con la práctica profesional de la traducción (en plantilla y como traductor autónomo). Colabora con la UOC desde 2010 y es profesor a tiempo completo desde 2022. Imparte docencia de traducción y lingüística en el grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC, UVic-UCC), titulación que dirige desde 2026. También es docente en el grado de Lengua y Literatura Catalanas y en el máster de Traducción y Tecnologías.

Es miembro de GRIAL (Grupo de Investigación Interuniversitario en Aplicaciones Lingüísticas). Ha colaborado en proyectos competitivos de investigación nacionales e internacionales de IDENTICAT, OBNEO, IULATERM, COTRALIS o TRANSIUS. Su investigación se centra en líneas como la lingüística de corpus, la terminología, la neología, la traducción jurídica, el análisis del discurso especializado (jurídico y científico) y mediático (prensa escrita), el lenguaje sencillo y la accesibilidad.