Asignatura de Lengua catalana: estructura y uso

Asignatura Online de Lengua catalana: estructura y uso
Presentación
Esta asignatura se concibe como una gramática descriptiva de la lengua catalana que pretende describir de manera global esta lengua según los diferentes niveles de análisis gramatical: fonético, morfológico, sintáctico y textual.
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Los objetivos globales de la asignatura son, por un lado, profundizar en el conocimiento de la gramática catalana y consolidarlo y, por otro, aproximarnos a diferentes disciplinas lingüísticas para que puedan utilizarse para reflexionar sobre el lenguaje.
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