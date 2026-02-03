Assignatura de Llengua catalana: estructura i ús

Assignatura Online de Llengua catalana: estructura i ús
Presentació
Aquesta assignatura es concep com una gramàtica descriptiva de la llengua catalana que pretén descriure de manera global aquesta llengua segons els diferents nivells d'anàlisi gramatical: fonètic, morfològic, sintàctic i textual.
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Els objectius globals de l'assignatura són, d'una banda, aprofundir en el coneixement de la gramàtica catalana i consolidar-lo i, de l'altra, atansar-nos a diferents disciplines lingüístiques perquè es puguin utilitzar per a reflexionar sobre el llenguatge.
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