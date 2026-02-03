Asignatura de Lengua y comunicación

Asignatura Online de Lengua y comunicación
Presentación
Los profesionales de la comunicación construyen sus discursos (textuales, orales o visuales) sobre los conocimientos normativos de su lengua.
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Esta asignatura orienta, prepara y entrena a los futuros profesionales para que conozcan las claves de su lengua y la utilicen con corrección. La asignatura también presenta las claves de la comunicación y de la escritura y os prepara al estudiante para hacer el mejor uso de su código lingüístico.
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