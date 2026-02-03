Assignatura de Llengua i comunicació

Assignatura Online de Llengua i comunicació
Presentació
Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la seva llengua.
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Aquesta assignatura orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la seva llengua i perquè la utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació i de l'escriptura. Aquesta assignatura prepara l'estudiant per fer el millor ús del seu codi lingüístic.
En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català.
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