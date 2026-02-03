Asignatura de Lengua, cultura y sociedad

Asignatura Online de Lengua, cultura y sociedad
Presentación
Esta asignatura se centra en la dimensión social y cultural de la lengua: la interrelación entre lengua y cultura, el papel de la lengua en la construcción de las identidades y la comunicación, especialmente con respecto a las formas del discurso no literario y los lenguajes de especialidad en el campo de las ciencias humanas y sociales.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
Simultáneamente al aprendizaje de estos contenidos, se trabajará la competencia de expresión escrita (especialmente en relación con los diversos procesos cognitivos que intervienen, como el análisis y la síntesis, la formulación de preguntas o la argumentación) mediante una serie de actividades evaluables y no evaluables. En esta asignatura el trabajo de la escritura académica está completamente integrado con el estudio de los contenidos.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.