Assignatura de Llengua, cultura i societat

Assignatura Online de Llengua, cultura i societat
Presentació
Aquesta assignatura se centra en la dimensió social i cultural de la llengua: la interrelació entre llengua i cultura, el paper de la llengua en la construcció de les identitats i la comunicació, especialment pel que fa a les formes del discurs no literari i els llenguatges d'especialitat en el camp de les ciències humanes i socials.
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Al mateix temps que aprendreu aquests continguts, anireu treballant la competència d'expressió escrita (especialment en relació amb els diversos processos cognitius que hi intervenen, com ara l'anàlisi i la síntesi, la formulació de preguntes o l'argumentació) mitjançant una sèrie d'activitats avaluables i no avaluables. En aquesta assignatura el treball de l'escriptura acadèmica està completament integrat amb l'estudi dels continguts.
Aquesta assignatura forma part del Grau d'Humanitats.
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