Asignatura de Lingüística cognitiva

La docencia se articulará a partir de lectura de los artículos y de trabajos sobre los mismos. De este modo, el estudiante, que ya ha adquirido las nociones fundamentales de la Lingüística cognitiva en las asignaturas "La estructura de las lenguas" y en la parte que trata de contenido conceptual y metáfora de "Lengua catalana: lexicología y semántica", podrá contrastarlas con la lectura directa de los textos originales que han establecido las bases de esta línea teórica.

La docencia se adecuará al nivel real de un estudiante que ha superado las mencionadas asignaturas obligatorias, por lo tanto, no se presuponen conocimientos más avanzados sino básicamente curiosidad e interés por el estudio de la lingüística y ganas de reflexionar.