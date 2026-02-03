Asignatura de Lingüística cognitiva

Asignatura Online de Lingüística cognitiva
Presentación
El objetivo básico de esta asignatura es conocer y reflexionar sobre los principales planteamientos de esta escuela de estudio de la lingüística, la Lingüística cognitiva. Esto se hará principalmente a partir de la lectura de artículos básicos de la disciplina, traducidos al catalán, de los cuales son autores cinco de los principales lingüistas que han sido artífices de su nacimiento y consolidación: George Lakoff, Ron Langacker, Leonard Talmy, Adèle Goldberg y Dan Slobin.
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La docencia se articulará a partir de lectura de los artículos y de trabajos sobre los mismos. De este modo, el estudiante, que ya ha adquirido las nociones fundamentales de la Lingüística cognitiva en las asignaturas "La estructura de las lenguas" y en la parte que trata de contenido conceptual y metáfora de "Lengua catalana: lexicología y semántica", podrá contrastarlas con la lectura directa de los textos originales que han establecido las bases de esta línea teórica.
La docencia se adecuará al nivel real de un estudiante que ha superado las mencionadas asignaturas obligatorias, por lo tanto, no se presuponen conocimientos más avanzados sino básicamente curiosidad e interés por el estudio de la lingüística y ganas de reflexionar.
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