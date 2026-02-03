Assignatura de Lingüística cognitiva

Assignatura Online de Lingüística cognitiva
Presentació
L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és conèixer i reflexionar sobre els principals plantejaments d'aquesta escola d'estudi de la lingüística, la Lingüística cognitiva.
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Això es farà principalment a partir de la lectura d'articles bàsics de la disciplina, traduïts al català, dels quals en són autors cinc dels principals lingüistes que han sigut artífexs del seu naixement i consolidació: George Lakoff, Ron Langacker, Leonard Talmy, Adèle Goldberg i Dan Slobin.
La docència s'articularà a partir de lectura dels articles i de treballs sobre els mateixos. D'aquesta manera, l'estudiant, que ja ha adquirit les nocions fonamentals de la Lingüistica cognitiva a les assignatures "L'estructura de les llengües" i a la part que tracta de contingut conceptual i metàfora de "Llengua catalana: lexicologia i semàntica", podrà contrastar-les amb la lectura directa dels textos originals que han establert les bases d'aquesta línia teòrica.
La docència s'adequarà al nivell real d'un estudiant que ha superat les esmentades assignatures obligatòries, per tant, no es pressuposen coneixements més avançats sinó bàsicament curiositat i interès per l'estudi de la lingüística i ganes de reflexionar-hi.
Això es farà principalment a partir de la lectura d'articles bàsics de la disciplina, traduïts al català, dels quals en són autors cinc dels principals lingüistes que han sigut artífexs del seu naixement i consolidació: George Lakoff, Ron Langacker, Leonard Talmy, Adèle Goldberg i Dan Slobin.
La docència s'articularà a partir de lectura dels articles i de treballs sobre els mateixos. D'aquesta manera, l'estudiant, que ja ha adquirit les nocions fonamentals de la Lingüistica cognitiva a les assignatures "L'estructura de les llengües" i a la part que tracta de contingut conceptual i metàfora de "Llengua catalana: lexicologia i semàntica", podrà contrastar-les amb la lectura directa dels textos originals que han establert les bases d'aquesta línia teòrica.
La docència s'adequarà al nivell real d'un estudiant que ha superat les esmentades assignatures obligatòries, per tant, no es pressuposen coneixements més avançats sinó bàsicament curiositat i interès per l'estudi de la lingüística i ganes de reflexionar-hi.
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