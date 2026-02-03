Asignatura de Literatura catalana del siglo XIX

Asignatura Online de Literatura catalana del siglo XIX
Presentación
Parece evidente que un estudioso de la filología catalana debe ser alguien que conozca, aprecie y frecuente la literatura producida en nuestra lengua.
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Tan claro como eso es que la literatura, además de ser consumida, puede ser explicada, y que esta explicación (contextualización, comparación, documentación, lectura atenta) ayuda a volver con más herramientas y más ganas al texto original. Por eso, la tarea más importante de esta asignatura será la lectura atenta de los textos literarios más importantes del periodo estudiado (1859-1936). Así, las obras literarias centrarán nuestro trabajo y serán el punto de partida, sin olvidar todas las disciplinas que están próximas a la literatura, que la complementan y que nos ayudan a entenderla (la historia, la lingüística, la sociología, las artes plásticas, etc.).
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