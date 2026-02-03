Assignatura de Literatura catalana del segle XIX

Assignatura Online de Literatura catalana del segle XIX
Presentació
Sembla evident que un estudiós de la filologia catalana ha de ser algú que conegui, estimi i sovintegi la literatura produïda en la nostra llengua.
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Tan clar com això és que la literatura, a més de ser consumida, pot ser explicada, i que aquesta explicació (contextualització, comparació, documentació, lectura atenta) ajuda a tornar amb més eines i més ganes al text original. Per aquest motiu, la tasca més important d'aquesta assignatura serà la lectura atenta dels textos literaris més importants del període estudiat (1859-1936). Així, les obres literàries centraran el nostre treball i en seran el punt de partida, sense oblidar totes les disciplines que són properes a la literatura, que la complementen i que ens ajuden a entendre-la (la història, la lingüística, la sociologia, les arts plàstiques, etc.).
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