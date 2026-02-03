Asignatura de Lógica

Asignatura Online de Lógica
Presentación
La lógica impregna todo el mundo científico y le aporta directamente o indirectamente todo el rigor que requiere y que lo caracteriza. Es, sin duda, un conocimiento básico para todas las disciplinas científicas. También y en grado elevado, para la informática, tanto en su vertiente más teórica como en la más práctica y aplicada. No es exagerado decir que la lógica es a la informática lo que el cálculo es a la arquitectura y a otras ingenierías.
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Los fundamentos lógicos que esta asignatura quiere proporcionar se proyectan hacia otras asignaturas de las titulaciones en Informática y hacia la actividad profesional propia del informático. Dado este carácter fundamental, la lógica se sitúa en los niveles iniciales de estas titulaciones, cerca de otras asignaturas fundamentales como álgebra y cálculo, y cerca también de las asignaturas de las áreas de programación o de arquitectura de computadores.
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